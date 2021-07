Belgio-Italia, Lukaku zittisce Donnarumma: tensione in stile derby

Belgio-Italia come Milan-Inter. Scintille tra Gianluigi Donnarumma e Romelu Lukaku dopo il rigore trasformato dall'interista. La ricostruzione

Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020, si trasforma in un derby di Milano. Nei minuti finali del primo tempo l'arbitro ha fischiato un rigore al Belgio, poi trasformato da Romelu Lukaku. Immediatamente dopo si vede l'attaccante dell'Inter zittire platealmente l'ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Un gesto nato probabilmente da un diverbio tra i due, con il belga che però reagisce in maniera non troppo diplomatica.