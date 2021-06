Belgio-Italia, il ct Martinez: “Affrontiamo la squadra migliore degli Europei”

Martinez avvisa i suoi giocatori: "Belgio-Italia sarà una partita difficile tra due grandi squadre, gli Azzurri sono i migliori del torneo".

Il ct Roberto Martinez esalta gli Azzurri prima di Belgio-Italia , riconoscendo il grande lavoro svolto da Roberto Mancini . Dopo la partita vinta per 1-0 contro il Portogallo , il commissario tecnico della nazionale belga ha speso parole dolci per l' Italia . La partita si giocherà venerdì 2 luglio alle ore 21.00 , ma la tensione a si fa già sentire.

Martinez avvisa i propri giocatori riconoscendo il grande cammino fatto fino ad ora dall' Italia : " L’Italia è la miglior squadra del torneo, quello che ha fatto Mancini è un esempio di come far crescere una squadra a livello internazionale. Sarà una grande partita tra due grandi squadre".

Il ct del Belgio si sofferma poi sulle condizioni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne , non al meglio dopo la partita contro il Portogallo : "De Bruyne ha subito un contrasto duro sulla caviglia, attendiamo la diagnosi dei medici, Per Hazard, invece, è un problema muscolare. Ci servono 48 ore per valutare l'entità degli infortuni, in Belgio faranno gli esami".

Quasi sicuramente Hazard non sarà a disposizione per la gara contro l'Italia dato che parliamo di un problema muscolare, mentre per De Bruyne non ci sono ancora notizie certe.