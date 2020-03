Verso Milan-Genoa: i precedenti in Serie A tra rossoneri e rossoblu

NEWS MILAN – Milan-Genoa si è disputata, finora, 103 volte in Serie A. Vediamo, nei numeri, come sono andati i precedenti incontri tra rossoneri e rossoblu: lo score, fin qui, tra ‘San Siro‘ e ‘Marassi‘, recita 51 vittorie del Milan, 33 vittorie del Genoa e 19 pareggi.

Sono 159 i gol fatti dal Milan, 97 quelli fatti dal Genoa. L’ultimo precedente in campionato, lo scorso 5 ottobre 2019, terminò 2-1 per il Milan a Genova: dopo il gol di Lasse Schöne per i liguri, arrivarono la rete di Theo Hernández ed il calcio di rigore di Franck Kessié. Per le curiosità generali sul match, continua a leggere >>>

