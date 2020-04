Petagna: “Romagnoli malatissimo dei videogiochi: uno dei più forti a FIFA”

NEWS MILAN – Andrea Petagna, classe 1995, attaccante della Spal e prodotto del settore giovanile rossonero, ha parlato di Alessio Romagnoli in diretta social con ‘Gli Autogol‘. Petagna, che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Napoli, ha raccontato alcuni aneddoti della propria carriera.

Si è soffermato, in particolare, a parlare di quanto e come gioca con i videogames con i propri amici e, a questo proposito, ha rivelato un retroscena che riguarda l’amico Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano del Milan, suo coetaneo: “È un malatissimo dei videogiochi, in particolare di FIFA: è uno dei più forti con cui abbia mai giocato”. LE ULTIME DI MERCATO SUL FUTURO DEL NUMERO 13 ROSSONERO >>>

