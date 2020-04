Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, presto la discussione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, tra i pilastri del Milan della stagione 2020-2021 dovrebbe esserci anche Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano rossonero.

Romagnoli, a Milano dall’estate 2015, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 e, pertanto, presto andranno avviati i dialoghi per il rinnovo del suo accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Questo per evitare che, anche con Romagnoli, assistito da Mino Raiola, possa verificarsi un nuovo ‘caso Gigio Donnarumma‘. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>

