Milan-Torino, ecco 11 curiosità sul match di San Siro

A meno di un mese di distanza dalla vittoria rossonera nei Quarti di finale di Coppa Italia, Milane Torino si ritrovano di fronte a San Siro, stavolta per la 24° giornata di Serie A. 32 punti in classifica per il Milan, 27 per il Torino, pronto a vivere la seconda panchina di Moreno Longo con i granata dopo la fine dell’esperienza con Walter Mazzarri. Il Monday Night di campionato rappresenta il terzo incrocio stagionale tra le due squadre: calcio d’inizio alle ore 20.45 e, in attesa di vedere le squadre in campo, prepariamoci leggendo alcune statistiche legate alla partita.

SCONTRI DIRETTI

1- Match numero 148 tra Milan e Torino in Serie A, per un bilancio che vede avanti i rossoneri per 59 vittorie a 33; 55 pareggi chiudono il parziale.

2- I rossoneri hanno mantenuto 59 volte la porta inviolata contro i granata in Serie A (più che contro qualsiasi altra squadra).

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- Il Torino ha vita dura quando viene a giocare a San Siro contro il Milan in Serie A, infatti i rossoneri sono imbattuti da 23 partite interne contro i granata (15V, 8N): solo contro il Verona, il Diavolo hanno una striscia aperta senza sconfitte più lunga (28).

4- Milan e Torino hanno chiuso sullo 0-0 gli ultimi due confronti di Serie A a San Siro; contro nessun’altra squadra, i rossoneri hanno pareggiato più gare casalinghe a reti inviolate nel massimo campionato (12).

STATO DI FORMA

5- San Siro è tornato ad essere un fortino: Il Milan non perde in casa da cinque sfide di campionato; l’ultima volta che i rossoneri hanno infilato una serie più lunga di gare senza sconfitta in un singolo torneo di Serie A risale ad ottobre 2018 (sette).

STATISTICHE GENERALI

6- Il Milan dimostra un grande approccio alle partite di questo campionato: è infatti la squadra che ha subito meno tiri nel corso dei primi tempi (105).

7- Il Milan, in fase offensiva, ha avuto molta sfortuna: dopo 23 giornate di campionato, solo il Napoli (17) ha colpito più legni dei rossoneri (13).

8- Il Diavolo ha un ottimo score casalingo a inizio settimana: non perde nel massimo campionato italiano dal 1934, contro la Triestina (0-1, gol di Nereo Rocco). In generale, i rossoneri hanno giocato 12 partite in casa di lunedì, vincendone sei e pareggiandone cinque, oltre alla sconfitta sopra citata.

FOCUS GIOCATORI

9- Zlatan Ibrahimović è imbattuto in quattro sfide contro il Torino in Serie A (3V, 1N), andando a segno tre volte. Lo svedese (124 reti) è a un passo dall’agganciare per numero di gol realizzati in Serie A altri due giocatori che hanno fatto la storia del Milan: Andriy Shevchenko (127) e Gianni Rivera (128).

10- Ante Rebić ha segnato almeno il doppio dei gol di qualsiasi altro giocatore del Milan in campionato nel 2020 (quattro). La prima marcatura del croato nel massimo campionato è arrivata proprio contro il Torino, nel maggio 2014 con la maglia della Fiorentina.

ALLENATORI

11- Un pareggio nell’unico incrocio di Serie A tra Stefano Pioli e Moreno Longo: 1-1 nel novembre 2018, con l’attuale tecnico dei rossoneri al timone della Fiorentina e quello granata sulla panchina del Frosinone.

