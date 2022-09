Youth League – Milan-Dinamo Zagabria: la diretta della partita | LIVE NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Centro Sportivo 'Vismara' dove tra poco, alle ore 14:00, andrà in scena Milan-Dinamo Zagabria, partita della 2^ giornata del Girone E della Youth League 2022-2023. Restate con noi per la cronaca, in diretta testuale, della gara dei rossoneri di mister Ignazio Abate.