Il nostro LIVE testuale di Lucchese-Milan Futuro, incontro valevole per la settima giornata del Girone B del campionato di Serie C

Dopo aver conquistato i primi tre punti contro la SPAL, il Milan Futuro si prepara ad affrontare la Lucchese. I rossoneri scenderanno in campo per la settima giornata di Serie C e vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva. Fino ad ora, i rossoneri hanno incontrato notevoli difficoltà in Lega Pro, con 3 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria. L'inizio di stagione è stato complicato anche a causa dei molti giovani in squadra. Questa mancanza di esperienza sta pesando sui risultati del Diavolo. Sarà interessante osservare se i giovani del Milan riusciranno a bissare il successo ottenuto nella precedente giornata.