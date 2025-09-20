Serie A, Udinese-Milan: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A, si preannuncia già come una partita tra due formazioni partite tutto sommato bene in questa stagione dopo l'ultima annata piuttosto anonima per le rispettive ambizioni. I bianconeri di Kosta Runjaić puntano ad una salvezza ampiamente anticipata e, magari, ad insidiare le prime della classe per un posto in Europa. I rossoneri, da questa stagione affidati alla conduzione tecnica di Massimiliano Allegri, vogliono rilanciarsi e conquistare, come obiettivo minimo stagionale, la qualificazione in Champions League. Poi si vedrà.
L'Udinese è ancora imbattuta dopo 3 giornate di campionato. I friulani hanno pareggiato, in casa, all'esordio contro l'Hellas Verona (1-1). Poi, però, hanno inanellato due vittorie consecutive in trasferta contro Inter (2-1) e Pisa. Totale punti in classifica, 7. Appena uno in meno, invece, ne conta il Milan. Il quale, dopo il k.o. al debutto stagionale contro la Cremonese tra le mura amiche (1-2), si sono ripresi andando a vincere a Lecce (2-0) e poi superando il Bologna a 'San Siro' (1-0). Lo scontro di oggi può lanciare l'una o l'altra compagine verso l'alto.
Analizziamo, dunque, ora la moviola LIVE della partita, con focus, in particolare, sulle decisioni dell'arbitro della partita, il signor Daniele Doveri di Roma 1, dei suoi collaboratori e del V.A.R..
Finisce il primo tempo. Milan in vantaggio
2 minuti di recupero
0-1 Milan!! Gol di Pulisic. Lo statunitense insacca dopo la respinta del portiere Sava
Cartellino giallo per Atta! Il centrocampista dell'Udinese stende Rabiot vicino alla propria area, giallo giusto
È iniziata Udinese-Milan!
