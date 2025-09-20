Serie A, Udinese-Milan: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Udinese-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A , si preannuncia già come una partita tra due formazioni partite tutto sommato bene in questa stagione dopo l'ultima annata piuttosto anonima per le rispettive ambizioni. I bianconeri di Kosta Runjaić puntano ad una salvezza ampiamente anticipata e, magari, ad insidiare le prime della classe per un posto in Europa . I rossoneri, da questa stagione affidati alla conduzione tecnica di Massimiliano Allegri , vogliono rilanciarsi e conquistare, come obiettivo minimo stagionale, la qualificazione in Champions League . Poi si vedrà.

+++ UDINESE-MILAN, LA MOVIOLA LIVE +++

L'Udinese è ancora imbattuta dopo 3 giornate di campionato. I friulani hanno pareggiato, in casa, all'esordio contro l'Hellas Verona (1-1). Poi, però, hanno inanellato due vittorie consecutive in trasferta contro Inter (2-1) e Pisa. Totale punti in classifica, 7. Appena uno in meno, invece, ne conta il Milan. Il quale, dopo il k.o. al debutto stagionale contro la Cremonese tra le mura amiche (1-2), si sono ripresi andando a vincere a Lecce (2-0) e poi superando il Bologna a 'San Siro' (1-0). Lo scontro di oggi può lanciare l'una o l'altra compagine verso l'alto.