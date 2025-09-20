partite

Serie A, Udinese-Milan 0-1: finisce il primo tempo | LIVE News

Serie A, Udinese-Milan: la moviola della partita in diretta | LIVE News
Ecco la moviola - LIVE - di Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026 che si disputa alle ore 20:45 al 'Bluenergy Stadium' di Udine: analizziamo l'operato dell'arbitro Daniele Doveri di Roma 1 e del V.A.R.
Redazione PM

Udinese-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A, si preannuncia già come una partita tra due formazioni partite tutto sommato bene in questa stagione dopo l'ultima annata piuttosto anonima per le rispettive ambizioni. I bianconeri di Kosta Runjaić puntano ad una salvezza ampiamente anticipata e, magari, ad insidiare le prime della classe per un posto in Europa. I rossoneri, da questa stagione affidati alla conduzione tecnica di Massimiliano Allegri, vogliono rilanciarsi e conquistare, come obiettivo minimo stagionale, la qualificazione in Champions League. Poi si vedrà.

+++ UDINESE-MILAN, LA MOVIOLA LIVE +++

—  

L'Udinese è ancora imbattuta dopo 3 giornate di campionato. I friulani hanno pareggiato, in casa, all'esordio contro l'Hellas Verona (1-1). Poi, però, hanno inanellato due vittorie consecutive in trasferta contro Inter (2-1) e Pisa. Totale punti in classifica, 7. Appena uno in meno, invece, ne conta il Milan. Il quale, dopo il k.o. al debutto stagionale contro la Cremonese tra le mura amiche (1-2), si sono ripresi andando a vincere a Lecce (2-0) e poi superando il Bologna a 'San Siro' (1-0). Lo scontro di oggi può lanciare l'una o l'altra compagine verso l'alto.

Analizziamo, dunque, ora la moviola LIVE della partita, con focus, in particolare, sulle decisioni dell'arbitro della partita, il signor Daniele Doveri di Roma 1, dei suoi collaboratori e del V.A.R..

20/09/2025 - 20:45
UDINESE
0-0
MILAN
45'+2
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo. Milan in vantaggio

45'

2 minuti di recupero

39'
goal

0-1 Milan!! Gol di Pulisic. Lo statunitense insacca dopo la respinta del portiere Sava

30'
ammonizione

Cartellino giallo per Atta! Il centrocampista dell'Udinese stende Rabiot vicino alla propria area, giallo giusto

1'
inzio-match

È iniziata Udinese-Milan!

