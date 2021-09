Serie A – Spezia-Milan, la moviola: buona prestazione di Manganiello | LIVE NEWS

Palla filtrante dalle retrovie per Nzola, lanciato in contropiede a tu per tu con Maignan, con Kalulu e Tomori che provano a recuperare. L'attaccante tira un bolide, Maignan si oppone con bravura. Azione, però, non buona per l'arbitro Manganiello: Nzola, infatti, viene pescato in fuorigioco dal guardalinee.