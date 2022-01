Serie A, Milan-Juventus 0-0: ammonito Messias | LIVE NEWS

La moviola di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo live l'operato dell'arbitro Marco Di Bello

Primo cartellino giallo della gara. Ammonito l'ex Manuel Locatelli, fallo in netto ritardo su Sandro Tonali.

Cartellino giallo per Leao che interrompe sul nascere un contropiede della Juventus.

Segui con 'PianetaMilan.it' la moviola LIVE di Milan-Juventus. La partita è valida per la 23^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, quindi, in diretta l'operato dell'arbitro Marco Di Bello e dei suoi collaboratori in questa sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i bianconeri di Massimiliano Allegri. Segui LIVE il match di 'San Siro' tra Milan e Juventus >>>