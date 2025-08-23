Serie A, Milan-Cremonese: triplice fischio. Buona prova di Collu | LIVE News

Pari partita chiusa con 24 falli totali (10 Milan, 14 Cremonese) e cinque ammoniti, uno per il Milan e quattro per la Cremonese. Buona prova di Collu, che non ha commesso errori gravi; nel finale si è però notata qualche incoerenza rispetto al resto della partita. Nel complesso, comunque, positiva la prestazione dell’arbitro sardo.