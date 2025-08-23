Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano, dove, alle ore 20:45, si svolgerà Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026.
Serie A, Milan-Cremonese: triplice fischio. Buona prova di Collu | LIVE News
+++ MILAN-CREMONESE, LA MOVIOLA LIVE +++—
Ecco la moviola LIVE della partita tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i grigiorossi di Davide Nicola. Analizziamo, dunque, l'operato dell'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari, dei suoi collaboratori e del V.A.R..
Pari partita chiusa con 24 falli totali (10 Milan, 14 Cremonese) e cinque ammoniti, uno per il Milan e quattro per la Cremonese. Buona prova di Collu, che non ha commesso errori gravi; nel finale si è però notata qualche incoerenza rispetto al resto della partita. Nel complesso, comunque, positiva la prestazione dell’arbitro sardo.
Triplice fischio di Collu: Milan–Cremonese termina 1-2 a favore dei grigiorossi.
Fallo di De Luca su Chukwueze a metà campo: l’attaccante italiano allontana il pallone. Collu non ammonisce.
L’arbitro assegna quattro minuti di recupero.
Pulisic in area di rigore prova la giocata: contatto leggero coscia contro coscia con Pezzella. Come nel primo tempo, Collu non fischia.
A 5 minuti dalla fine, la partita diventa più spezzata a causa dei continui falli. Il match cambia volto, con Collu che inizia a fischiare più frequentemente.
Fallo di Jashari su Bonazzoli: contatto leggero tra i due nel tentativo di contendersi un pallone di testa. Lo svizzero sbraccia leggermente, Bonazzoli cade d’astuzia e Collu fischia il fallo a favore della Cremonese.
Gioco fermo: Bianchetti rimane a terra dopo un intercetto in scivolata su Loftus-Cheek.
Ammonizione Milan!Jimenez ammonito per proteste, dopo un fallo non fischiato da Collu.
Ammonizione Cremonese! Saelemaekers recupera in scivolata su Pezzella. Payero, con una spallata, colpisce il belga: tensione tra i due.
Fallo di Jashari su Payero: leggera spinta dello svizzero punita da Collu, San Siro rumoreggia.
Pulisic salta di testa su Zerbin, che cade nella propria area di rigore. Collu fischia il fallo.
Cartellino giallo per la Cremonese! Chukwueze in ripartenza viene trattenuto da Terracciano: cartellino giallo sacrosanto estratto da Collu.
Pulisic abbatte l’ex compagno Terracciano: calcio di punizione per la Cremonese.
Gol Cremonese!Bonazzoli firma l’1-2 in rovesciata, nato da un recupero pulito di Baschirotto su Giménez.
Primi sessanta minuti in cui l’arbitro Collu lascia correre molti contatti. Vedremo se, con l’avanzare della partita, le scelte resteranno coerenti o se inizierà a fischiare di più.
Recupero in scivolata di Saelemaekers su Okereke: il pallone finisce fuori. Proteste del belga, che chiedeva la rimessa a favore, non concessa. Decisione corretta.
Primo cartellino giallo: ammonito Grassi della Cremonese per un intervento duro su Loftus-Cheek.
Corpo a corpo a metà campo tra Giménez e Baschirotto, con il difensore che prende il pallone. Anche in questo caso Collu lascia correre.
Tutto pronto a San Siro: l’arbitro dà il via al secondo tempo.
Recap primo tempo: partita corretta (5 falli totali), con un gol annullato correttamente a Giménez. Entrambi i gol sono nati da azioni regolari. Primo tempo scorrevole, senza grandi sbavature da parte dell’arbitro Collu.
Duplice fischio di Collu: si chiude il primo tempo sul punteggio di 1-1. Le squadre vanno negli spogliatoi.
Gol confermato: normale scontro di gioco tra Saelemaekers e Zerbin, rimasto a terra per un infortunio.
Gol Milan: Pavlović di testa segna nel minuto di recupero. Proteste della Cremonese per un presunto fallo di Saelemaekers su Zerbin.
L’arbitro assegna un minuto di recupero.
Collu interrompe un’azione pericolosa del Milan, segnalando il pallone fuori. Decisione dubbia, San Siro rumoreggia.
Proteste dei rossoneri e dello stadio, ma il gioco riprende. L’arbitro Collu conferma la sua decisione, ritenendo il contatto leggero.
Ingresso in area di Loftus-Cheek, toccato da Collocolo. L’inglese cade, ma l’arbitro Collu lascia correre
Fallo di Bonazzoli su Pavlović: l’attaccante italiano pesta il piede al difensore serbo dopo che ha scaricato la palla. Collu lascia correre, visto che il possesso resta rossonero.
Gol Cremonese:Baschirotto di testa porta in vantaggio i grigiorossi. Milan in svantaggio.
Fallo di Fofana: il centrocampista francese nel recuperare il pallone dopo un tiro ribattuto, abbatte fallosamente Bonazzoli
Gol di Gimenez annullato per fuorigioco. Giusta la decisione di Collu
Intervento duro ma regolare di Collocolo su Fofana in area di rigore: l’arbitro Collu lascia correre.
Primo quarto d’ora senza interventi fallosi, match molto corretto.
Contatto Zerbin–Estupiñán: Collu non fischia un fallo al limite a metà campo, permettendo alla Cremonese di creare pericolo. Decisione dubbia!
Curiosità: per l’arbitro Giuseppe Collu sarà la prima partita diretta a San Siro, la decima complessiva in Serie A.
Fischia Collu: inizia Milan-Cremonese!
