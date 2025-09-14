Serie A, Milan-Bologna: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A, si preannuncia già come uno dei big match del campionato 2025-2026. I rossoneri, da questa stagione affidati alla conduzione tecnica di Massimiliano Allegri, vogliono rilanciarsi dopo il brutto capitombolo dell'annata appena passata. I rossoblu di Vincenzo Italiano, al contrario, puntano a dare seguito alla cavalcata che li ha visti vincere la Coppa Italia (in finale, allo stadio 'Olimpico' di Roma', proprio contro il Diavolo) e qualificarsi in Europa League.
Il Milan e il Bologna ripartono, dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, entrambi da 3 punti in classifica dopo 2 giornate. Rossoneri sconfitti in casa (1-2) dalla Cremonese e poi vittoriosi (2-0) sul campo del Lecce; rossoblu k.o. al debutto, fuori casa, contro la Roma (0-1) e poi una vittoria al 'Dall'Ara' (1-0) contro l'ambizioso Como. Lo scontro diretto di 'San Siro', pertanto, suona come un primo, serio esame stagionale per ambedue le compagini.
Analizziamo, dunque, ora la moviola LIVE della partita, con focus, in particolare, sulle decisioni dell'arbitro della partita, il signor Matteo Marcenaro di Genova, dei suoi collaboratori e del V.A.R..
Prima sostituzione per il Milan. All'intervallo è entrato De Winter al posto di Pavlovic.
Inizia il secondo tempo di Milan-Bologna. Punteggio sullo 0-0
È finito il primo tempo di Milan-Bologna. Punteggio bloccato sullo 0-0 a San Siro
Saelemaekers strattona e poi atterra Cambiaghi. Giusta l'ammonizione
Tomori entra a gamba tesa per prendere la palla su Cambiaghi. Giallo per gioco pericoloso
Goal annullato a Cambiaghi del Bologna per fuorigioco
Pestone di Rabiot a Orsolini non ravvisato dall'arbitro. Era fallo in favore del Bologna
Fallo di Estupinan su Castro che stava ripartendo. Giallo giusto
Lancio in profondità di Fofana per Rabiot che viene steso davanti all'area del Bologna. Fallo dubbio fischiato ai danni del francese.
È iniziata Milan-Bologna, partita della terza giornata della Serie A 2025/26.
