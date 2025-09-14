Serie A, Milan-Bologna: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Ecco la moviola - LIVE - di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si disputa alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano: analizziamo l'operato dell'arbitro Matteo Marcenaro di Genova e del V.A.R.

Milan-Bologna , partita della 3^ giornata della Serie A , si preannuncia già come uno dei big match del campionato 2025-2026 . I rossoneri, da questa stagione affidati alla conduzione tecnica di Massimiliano Allegri , vogliono rilanciarsi dopo il brutto capitombolo dell'annata appena passata. I rossoblu di Vincenzo Italiano , al contrario, puntano a dare seguito alla cavalcata che li ha visti vincere la Coppa Italia (in finale, allo stadio 'Olimpico' di Roma', proprio contro il Diavolo) e qualificarsi in Europa League .

+++ MILAN-BOLOGNA, LA MOVIOLA LIVE +++

Il Milan e il Bologna ripartono, dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, entrambi da 3 punti in classifica dopo 2 giornate. Rossoneri sconfitti in casa (1-2) dalla Cremonese e poi vittoriosi (2-0) sul campo del Lecce; rossoblu k.o. al debutto, fuori casa, contro la Roma (0-1) e poi una vittoria al 'Dall'Ara' (1-0) contro l'ambizioso Como. Lo scontro diretto di 'San Siro', pertanto, suona come un primo, serio esame stagionale per ambedue le compagini.