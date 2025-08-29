In occasione della seconda giornata di Serie A tra Lecce e Milan, arbitrata da Livio Marinelli, ci sono stati diversi episodi che hanno messo alla prova il direttore di gara. Dai due gol annullati ai rossoneri con Gabbia e Gimenez, al giallo a Gaspar, Marinelli ha dovuto prendere decisioni delicate.
partite
Serie A, Lecce-Milan: scelte difficili ma giuste: Marinelli promosso | PM News
Nonostante la difficoltà della prova dovuta alla mole di episodi, il direttore di gara ha arbitrato bene, senza commettere errori. Dunque, promosso Marinelli!
Triplice fischio di Marinelli: il Milan vince 2-0 contro il Lecce.
L'arbitro assegna 5 minuti di recupero.
Gol Milan, 2-0! Pulisic approfitta di un errore della difesa del Lecce. Gol assolutamente regolare.
Contrasto duro tra Estupinan e N’Dri: il giocatore resta a terra dopo lo spalla a spalla. L’arbitro lascia proseguire il gioco.
Gimenez messo a terra in area di rigore, ma Marinelli fischia il fuorigioco.
Gioco fermo: doppio cambio per il Lecce.
Gioco fermo: cambi per il Milan.
Intervento pulito su Gimenez in area di rigore
Gioco fermo: secondo cooling break.
Dal calcio di punizione, Loftus-Cheek segna l’1-0 con un colpo di testa preciso.
Saelemaekers, involato verso la porta, viene atterrato da Gaspar. L’arbitro estrae il cartellino giallo per il difensore del Lecce. I rossoneri protestano per un possibile rosso, ma Marinelli non lo assegna poiché non si tratta di ultimo uomo.
Gol annullato al Milan! Fuorigioco millimetrico di Gimenez.
Fallo di Tomori su Coulibaly: punizione dai 30 metri per il Lecce.
Fallo di Gimenez su Gaspar: lotta tra i due con il messicano che ha avuto la meglio, ma in modo irregolare.
Primi 10 minuti del secondo tempo a ritmi alti, senza falli.
Fallo tattico di Tomori su Coulibaly. Nessun provvedimento da parte del direttore di gara.
Marinelli fischia l’inizio del secondo tempo.
Focus sulla decisione di Marinelli in occasione del gol annullato a Gabbia. Sebbene il contatto inizialmente sembri leggero, da regolamento la scelta è corretta, trattandosi di una spinta con entrambe le mani.
Marinelli fischia la fine del primo tempo: 0-0 tra Lecce e Milan.
Sul tentativo di rovesciata di Gimenez e successivamente sul controllo di Fofana, i rossoneri lamentano due tocchi di mano. Marinelli lascia proseguire il gioco.
Assegnati 4 minuti di recupero.
Saelemaekers recupera palla su Danilo, ma nello slancio del piede commette uno step on foot. Manca il cartellino giallo per l’esterno belga del Milan.
Sullo sviluppo dell’azione del Lecce, Gimenez resta a terra, ma l’arbitro non fischia fallo.
Conclusione di Kaba che termina sul fondo dopo due contrasti con Estupinan e Fofana. Il pallone termina alto sopra la traversa.
Pierotti recupera un pallone in posizione interessante, ma l’arbitro fischia perché Kaba è rimasto a terra dopo uno scontro con Pavlović. Proteste dei giocatori del Lecce, ma la decisione è corretta.
Loftus-Cheek involato verso la porta di Falcone, che interviene senza problemi. L’arbitro Marinelli ferma però il gioco dopo aver ravvisato un tocco di mano dell’inglese. Decisione corretta del direttore di gara.
Fallo di Ramadani su Modric! Punizione dal limite dei 30 metri per il Milan.
Cooling break terminato! Marinelli fischia la ripresa del gioco.
Gioco fermo: cooling break!
Intervento pulito di Estupinan su Pierotti: l’esterno del Lecce cade in area in maniera sospetta dopo l’entrata decisa del laterale sinistro rossonero. Decisione giusta del direttore di gara.
Fallo Lecce! Intervento duro di Estupinan su Kaba, non punito con alcuna sanzione.
Fallo per il Milan! Camarda protegge il pallone in modo irregolare su Gabbia, colpendolo al volto con una mano.
Fallo per il Milan! Ramadani, in un contrasto aereo con Gimenez, utilizza le mani in modo illecito.
Fischiato fuorigioco di rientro a favore del Milan.
Allegri è molto contrariato dalla decisione di Marinelli, che anche a lui è apparsa molto discutibile.
Curiosità: per Livio Marinelli si tratta della 64ª presenza in Serie A, la prima di questo campionato.
L'arbitro Marinelli annulla il gol di Gabbia! Il motivo è una spinta con entrambe le mani su Coulibaly. Decisione dubbia, visto che il contatto appare molto leggero.
L'arbitro di oggi, Livio Marinelli, fischia il calcio d'inizio. È iniziata Lecce-Milan.
Tutto pronto a Lecce, i giocatori sono in campo.
Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, dove, alle ore 20:45, si svolgerà Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026.
+++ LECCE-MILAN, LA MOVIOLA LIVE +++—
Ecco la moviola LIVE della partita tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Analizziamo, dunque, l'operato dell'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM), dei suoi collaboratori e del V.A.R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA