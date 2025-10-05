Serie A, Juventus-Milan: la moviola della partita in diretta | LIVE News

Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026, si preannuncia come uno dei big match del campionato. La Juventus di Igor Tudor e il Milan di Massimiliano Allegri si batteranno per la supremazia all'Allianz Stadium di Torino, in un match che dirà molto sulle ambizioni di entrambe le compagini.
La Juventus di Tudor era partita in campionato con tre vittorie di fila: in casa contro il Parma (2-0), in trasferta sul campo del Genoa (1-0) e, infine, di nuovo tra le mura amiche contro l'Inter (4-3). Quindi, ha inanellato due pareggi consecutivi: fuori casa contro l'Hellas Verona e poi allo 'Stadium' contro l'Atalanta (entrambi 1-1). Totale punti, 11 e quarto posto in classifica.
Il Milan di Allegri era partito male, perdendo in casa (1-2) contro la Cremonese. Poi ha vinto a Lecce (2-0), superato in casa il Bologna (1-0) e vinto di nuovo fuori casa, stavolta contro l'Udinese (3-0). Infine, quarta vittoria di fila, quella di 'San Siro' contro il Napoli (2-1). Totale punti, 12 e primo posto in classifica a pari merito con proprio con Napoli e Roma.
Analizziamo, dunque, ora la moviola LIVE della partita, con focus, in particolare, sulle decisioni dell'arbitro della partita, il signor Marco Guida di Torre Annunziata (NA), dei suoi collaboratori e del V.A.R..
