Serie A, Juventus-Milan: la moviola della partita in diretta | LIVE News

+++ JUVENTUS-MILAN, LA MOVIOLA LIVE +++

La Juventus di Tudor era partita in campionato con tre vittorie di fila: in casa contro il Parma (2-0), in trasferta sul campo del Genoa (1-0) e, infine, di nuovo tra le mura amiche contro l'Inter (4-3). Quindi, ha inanellato due pareggi consecutivi: fuori casa contro l'Hellas Verona e poi allo 'Stadium' contro l'Atalanta (entrambi 1-1). Totale punti, 11 e quarto posto in classifica.