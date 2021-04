Serie A – Il match Parma-Milan visto sui social | LIVEBLOG

Parma-Milan, anticipo delle 18:00 della 30^ giornata di Serie A, vista dai tifosi del Diavolo sui social. Ecco meme e commenti divertenti!

L'anticipo delle ore 18:00, Parma-Milan, della 30^ giornata di Serie A, può essere una partita molto importante per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, sono impegnati punto a punto nella lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League. Con un occhio, però, sempre alla prima posizione in classifica, attualmente occupata dall'Inter. Ecco come i tifosi rossoneri vivono, minuto per minuto, Milan-Sampdoria sui social: meme e commenti più divertenti da 'Facebook', 'Twitter' e 'Instagram'! Segui QUI il live testuale del match di 'San Siro' >>>