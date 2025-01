+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio La Sciorba di Genova. dove tra poco, alle ore 12:30, andrà in scena Sampdoria-Milan, match valevole per la 15^ giornata del campionato Serie A Femminile per la stagione 2024-2025. Le rossonere di Suzanne Bakker sono chiamate a cambiare marcia per allontanarsi dalla zona calda della classifica.