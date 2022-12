Serie A Femminile – Milan-Roma 0-2: sconfitta meritata delle rossonere | LIVE NEWS

Prova il tiro dalla distanza anche la grande ex della gara Giacinti. Anche questa volta, il tiro è debole ed è facile parata per Giuliani.

Grande azione del Milan finalizzata da Bergamaschi, ma il capitano del Milan era in posizione di fuorigioco. Gol non convalidato, si rimane sullo 0-0.

Occasione per la Roma. Cross dalla destra di Serturini, arriva in spaccata Giacinti a botta sicura ma Giuliani compie una grande parata di piede. Giallorosse vicino al vantaggio.

Occasione per il Milan. Calcio di punizione ben battuto da Mascerello per la testa di Mesjasz. Attenta Ceasar a non farsi sorprendere.

Gol della Roma. Azione personale di Serturini che crossa in mezzo la palla buona per Giugliano che prima stoppa e poi calcia alla sinistra di Giuliani. Imprendibile, 2-0 per le giallorosse.

Giugliano ferma in ripartenza Soffia, giallo per la calciatrice della Roma.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Centro Sportivo Vismara - Puma House of Football', dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Milan-Roma partita della 11^ giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match! Pellegatti: "Se arriva, ci divertiamo". Ma di chi si tratta? Le ultime news >>>