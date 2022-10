Milan-Juventus Femminile 4-3: finisce qua, vittoria importantissima! | LIVE NEWS

Milan-Juventus si giocherà alle 14:30 per quella che sarà la gara valida per la 7^ giornata della Serie A Femminile: seguila con noi

Che occasione per la Juventus! Bravissima Cantore a pescare Caruso in mezzo all'area, ma la bianconera mastica il tiro e grazia Giuliani

Occasione Milan! Aprile non tiene un cross di Asllani, la palla balla sulla linea di porta, ma Dubcova non è abbastanza cattiva per ribadire in rete

Batti e ribatti clamoroso che si scatena in area. Giuliani si fa scappare la palla dalle mani, la Juventus ci prova in un paio di occasioni all'interno dell'area rossonera, ma la difesa riesce a spazzare

Il Milan vicino al quinto gol! Dubcova raccoglie un cross di Grimshaw e tira in porta, ma non riesce ad imprimere la giusta forza al pallone. Aprile para

Milan-Juventus, partita della 7^ giornata della Serie A Femminile