Femminile, Milan-Fiorentina 5-3: Janogy on fire, tripletta | Live News

Amici di PianetaMilan.it , oggi, sabato 12 aprile, alle ore 15:00, il PUMA House of Football sarà il teatro di Milan-Fiorentina , sfida valida per la sesta giornata della Poule Scudetto della Serie A femminile .

La squadra di Coach Bakker, lasciatasi alle spalle le tre settimane di pausa tra turno di riposo e impegni con le nazionali, è pronta a tornare in campo per affrontare la formazione allenata da Coach De la Fuente. Con il campionato ormai alle battute finali, la sfida casalinga rappresenta un’occasione preziosa per le rossonere di avvicinarsi al quarto posto in classifica.