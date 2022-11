Serie A Femminile, Milan-Como 3-1: gran gol di Fusetti! | LIVE NEWS

Occasione per il Como. Errore in costruzione di Arnadottir, le ospiti si involano verso la porta avversaria con Kubassova. Bravissima Giuliani ad intervenire in tuffo ed evitare guai.

RADDOPPIO DEL MILAN! Grande lancio per Thomas che si invola verso la porta avversaria in solitaria. Davanti a Korenciova, l'attaccante del Milan non sbaglia!

Occasione per il Milan! Calcio d'angolo insidiosissimo quello battuto da Tucceri Cimini. La palla si alza e vola verso il secondo palo, Korenciova smanaccia non senza difficoltà!

Occasione per il Milan! Azione un po' confusa delle rossonere, la palla arriva tra i piedi di Piemonte che dal limite calcia un tiro rasoterra. Si distende Korenciova e mette in angolo.

Cartellino giallo per Tucceri Cimini che interrompe un'azione in ripartenza.

Gol del Como. Grande azione in ripartenza che premia Karlernas. Tiro sotto la traversa, niente da fare per Giuliani.

Errore in costruzione del Como, Thomas prende palla e si invola dentro l'area avversaria. Cerca di servire Piemonte, ma il pallone viene deviato in angolo.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Centro Sportivo Vismara 'Puma House of Football', dove tra poco, alle ore 14:30, andrà in scena Milan-Como, partita della 9^ giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per seguire il LIVE testuale della partita delle Rossonere, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match! Mondiali, quella curiosa statistica che riguarda il Milan >>>