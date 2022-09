Seedorf, le parole al Festival dello Sport in diretta | LIVE News

Sull’importanza della tecnica più della tattica: “Non so se l’Italia ha problemi. Ha vinto 4 Mondiali, ma forse ha fatto l’errore di voler copiare altri, mentre poteva insegnare. Portieri, difensori e attaccanti sono stati un marchio italiano. Saper difendere e vincere 1-0 l’ho sempre rispettato. Bisogna tornare alle basi italiane aggiungendo qualcosa. Prendo la Germania come esempio, che ora gioca meglio senza perdere le basi solide. La tecnica è importante, ma non determina la carriera di un giocatore. Tanti erano fantastici, ma senza la mentalità giusta. La personalità include anche è saper stare in un ambiente duro, ma anche bello”.