Sampdoria-Milan Femminile 0-2: Asllani trasforma il penalty | LIVE NEWS

Segui con noi la diretta live di Sampdoria-Milan Femminile, in programma alle ore 14:30 e valida per il 14° turno di Serie A

Palleggia il Milan in attesa di trovare spazi buoni per colpire la Sampdoria

Termina qui il primo tempo di Sampdoria-Milan, match valido per il 14° turno di Serie A Femminile. Dopo la rete di Masjasz in apertura è giunto il raddoppio di Asllani su rigore

Il Milan Femminile, guidato in panchina dal tecnico Maurizio Ganz, sta vivendo un buon periodo, durante il quale sono arrivate le vittorie contro la Lazio in Coppa Italia e il Parma, nella scorsa giornata. La quinta posizione in graduatoria forse sta un po' stretta alle rossonere, che però non sono neanche tanto distanti da chi le precede.