Roma-Milan Femminile 2-0, seconda sconfitta per le ragazze di Ganz | LIVE NEWS

Quasi tutto pronto per Roma-Milan, gara valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Segui con noi la diretta della partita

Primo pericolo per il Milan. Calcio d'angolo battuto dalla destra da Giuliano: svetta Bartoli che non inquadra per poco.

Altra grande occasione per la Roma. Greggi imbecca Giacinti che costringe Giuliani al miracolo in uscita bassa.

Ennesima occasione per la Roma. Sartorini e Andressa calciano consecutivamente verso la porta di Giuliani: il Milan si salva in corner.

Occasione per Sertorini. La giocatrice della Roma converge dalla destra e lascia partire un mancino che Giuliani respinge in corner.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo 'Stadio Tre Fontane' dove oggi, alle ore 14:30, andrà in scena Roma-Milan, 2^ giornata partita campionato di Serie A Femminile. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match delle rossonere di Maurizio Ganz! Centrocampo, tre nomi per il Milan: le ultime news di mercato >>>