Italia-Macedonia del Nord 3-0: pericoloso Raspadori | LIVE

Segui con noi il LIVE di Italia-Macedonia del Nord partita della 9^ giornata del girone C per le qualificazioni ad Euro 2024

+++ ITALIA-MACEDONIA DEL NORD: IL LIVE DELLA PARTITA +++

Italia ancora in possesso palla: ritmi non elevati.

GOL ITALIA 3-0: ancora Chiesa. Tiro a giro deviato. Tre a zero per gli azzurri.

OCCASIONE ITALIA: imbucata geniale di Chiesa per Raspadori che incrocia, ma non mette forza.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo 'Stadio Olimpico' di Roma dove tra poco, alle ore 20:45, si disputerà Italia-Macedonia del Nord, partita della 9^ giornata del girone C per le qualificazioni ad Euro 2024. Gli azzurri di Spalletti, al momento terzi, non possono sbalgiare, per giocarsi la qualificazione contro l'Ucraini. Restate con noi per seguire la diretta testuale del match della nostra Nazionale.