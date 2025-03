GOL DEL MILAN - Bakoune chiude i conti in ripartenza!

Il LIVE testuale di Roma-Milan, partita valevole per la 30^ giornata del campionato di Primavera 1. Segui con noi il match dei rossoneri

Amici di ' PianetaMilan.it ', benvenuti allo ' Stadio Tre Fontane ' di Roma , dove tra poco, alle ore 11:00 , andrà in scena Roma -Milan , gara della 30^ giornata del campionato Primavera 1 per la stagione 2024-2025 !

+++ ROMA-MILAN LIVE +++

Il Milan Primavera di Federico Guidi, galvanizzato dal successo ottenuto in settimana nella semifinale di Coppa Italia contro il Lecce, risultato che è valso la finale, è chiamato a proseguire il cammino verso i Playoff in campionato. Ecco la Roma davanti a sé. Restate con noi, ora, per la diretta testuale del match dei Giovani Diavoli rossoneri.