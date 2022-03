Primavera, Milan-Lecce 0-0: fine primo tempo | LIVE

Il Milan Primavera affronta al Vismara il Lecce: sarebbero 3 punti molto importanti per la classifica. Segui live il match.

Il Milan si affaccia in avanti per la prima volta con una punizione dalla sinistra: palla in mezzo deviata in corner, poi sprecato.

Partita bloccata, le due squadre non trovano spazi per farsi male.

Potenziale azione pericolosa del Milan: fuga sulla destra e cross rasoterra sul quale non arriva nessuno. Dalla parte opposta il pallone viene rimesso in area, ma dopo una serie di rimpalli è allontanato.

Nuovo pericolo creato dal Milan con Gala che arriva sul fondo in area dalla sinistra e mette in mezzo, di nuovo palla allontanata. Ora rossoneri che spingono.

Capone e Tolomello scambiano in area, quest'ultimo si trova a tu per tu col portiere, ma non lo indirizza bene e finisce fuori.

Il Lecce Primavera , allenato invece da Vito Grieco , è al 16° posto in graduatoria, con 24 punti conquistati in 22 gare, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.

Il Lecce Primavera , allenato invece da Vito Grieco , è al 16° posto in graduatoria, con 24 punti conquistati in 22 gare, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.

Milan-Lecce, partita della 23^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision.