Primavera, Milan-Genoa LIVE: la diretta della partita

Milan-Genoa chiude la 'regular season' del Campionato Primavera 1 TIMVISION: la squadra di Christian Terni deve vincere per evitare i playout

Daniele Triolo

MILAN PRIMAVERA 0-0 GENOA PRIMAVERA

11:58 - 15 mag Squadre in campo, quasi tutto pronto per Milan-Genoa, vero e proprio spareggio per evitare i playout del campionato.

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan e Genoa al 'Vismara'. Vediamo insieme, dunque, le scelte di Terni e Chiappino.

MILAN PRIMAVERA (3-5-2): Desplanches; Coubis, Stanga, Incorvaia; Borges, Gala, Robotti, Foglio, Bozzolan; Lazetić, Nasti. A disposizione: Nava, Pseftis, Obaretin, Di Gesù, El Hilali, Tolomello, Rossi, Andrews, Marshage, Eletu, Roback, Chaka Traoré. Allenatore: Terni.

GENOA PRIMAVERA (4-2-3-1): Corci; Dellepiane, Boci, Calvani, Gjini; Sadiku, Macca; Ambrosini, Besaggio, Sahli; Kallon. A disposizione: Mitrovic, Ascioti, Biaggi, Bolcano, Ghigliotti, Parodi, Palella, Bornosuzov, Vassallo, Accornero, Omba, Buksa. Allenatore: Chiappino.

Milan-Genoa del Campionato Primavera 1 TIMVISION sarà diretta dal signor Antonino Costanza di Agrigento, assistito da Stefano Montagnani di Bolzano ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia.

Nella passata stagione, al 'Vismara', Milan-Genoa del campionato Primavera terminò 1-2 per i rossoblu: reti di Michele Besaggio (6') e Laurens Serpe (88' rig.) per gli ospiti, intervallate dal gol di Marco Frigerio (53') per il Diavolo.

Più o meno la stessa situazione per il Genoa Primavera, allenato da Luca Chiappino, che occupa la 15^ posizione in classifica con 38 punti, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte in 33 gare giocate. Anche i rossoblu devono andare a punti per evitare gli spareggi retrocessione.

Il Milan Primavera, allenato da Christian Terni, è attualmente 13° in classifica con 40 punti, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 17 sconfitte in 33 partite disputate. I rossoneri devono vincere per evitare i playout.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Vismara' dove tra poco, alle ore 12:00, si disputerà Milan-Genoa, partita della 34^ ed ultima giornata della 'regular season' del Campionato Primavera 1 TIMVISION. Restate con noi per il LIVE testuale della partita del Milan Primavera di mister Christian Terni: non perdetevi neanche un'azione in diretta dei Giovani Diavoli Rossoneri! Esterno offensivo, ritorno di fiamma per il Milan: le news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI