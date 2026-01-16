Milan-Fiorentina, valida per il 20^ turno del campionato Primavera 1, è terminata con un rocambolesco 3-3. I rossoneri di Giovanni Renna danno una risposta importante sul termine della prestazione dopo i recenti ko, ma il risultato finale lascia l'amaro in bocca, ancora una volta. I rossoneri sono passati tre volte in vantaggio con Angelicchio, Vladimirov e Castiello, ma sono sempre stati recuperati, persino nel recupero. In vista della prossima partita col Frosinone, in programma martedì 20 gennaio alle ore 12:00, bisogna conservare lo spirito mostrato dai ragazzi e le trame offensive. Saranno fondamentali i tre punti contro i gialloblu penultimi.
giovanili
Primavera, Milan-Fiorentina termina 3-3: secondo tempo con i fuochi d’artificio | LIVE NEWS
Finisce 3-3 tra Milan e Fiorentina. Partita scoppiettante al 'Sportitalia Village'.
GOL FIORENTINA. Conti pareggia di nuovo per i Viola sugli sviluppi di un cacio d'angolo.
Vengono concessi 5' di recupero.
Terzo cambio del Milan. Fuori Lontani, dentro Borsani.
GOL DEL MILAN! Subito vantaggio del Milan con Castiello. Il numero 80 rossonero, in spaccata, anticipa Leonardelli e riporta in vantaggio il Milan.
GOL FIORENTINA. Sfonda Jallow sulla destra che penetra in area e scarica un potente destro alle spalle di Longoni.
OCCASIONE FIORENTINA. Maiorana scarta Longoni dopo il passaggio in area di Jallow, sulla linea salva Vladimirov. Intervento miracoloso.
Ultimi due cambi per la Fiorentina. Dentro Conti e Maiorana, fuori Mazzeo e Puzzoli.
PALO DEL MILAN! Palo colpito da Castiello. Molto sfortunato il neo entrato attaccante rossonero.
Secondo cambio per il Milan. Esce Scotti, entra Castiello.
OCCASIONE FIORENTINA. Ci prova Evangelista da fuori. Ancora attento Longoni che evita il gol del pareggio.
Nuovo ammonito nel Milan. Cartellino per Lontani.
Ammonizione per la Fiorentina. Intervento in ritardo di Jallow su Tartaglia.
OCCASIONE FIORENTINA. Jallow colpisce di testa da angolo, ottimo intervento di Longoni, simile alla parata di Maignan su Da Cunha di ieri sera.
Primo cambio per il Milan. Entra Pandolfi per Angelicchio.
Primo ammonito del Milan. Giallo per Angelicchio per un fallo in ritardo su Puzzoli.
Doppio cambio Fiorentina. Fuori Deli e Atzeni, dentro Bonanno e Angiolini.
GOL DEL MILAN! Vladimirov riporta subito in vantaggio i rossoneri. Colpo di testa perfetto dopo l'assist su punizione di Lontani.
Primo ammonito della gara è il capitano della Fiorentina Trapani. Fallo tattico su Mancioppi.
OCCASIONE FIORENTINA. Scatto di Jallow alle spalle della difesa rossonera. Bravo Longoni a parare il suo tiro.
GOL FIORENTINA. Puzzoli pareggia su calcio di rigore causato da Cissè.
Primo cambio per la Fiorentina. Dentro Jallow, fuori Kone.
Si riparte! Comincia ora il secondo tempo di Milan-Fiorentina.
Finisce il primo tempo. 1-0 per il Milan grazie al gol di Angelicchio.
Viene concesso 1' di recupero.
GOL DEL MILAN! Lontani crossa dalla sinistra, il pallone arriva sui piedi di Angelicchio che scarica un potente destro in porta. Il classe 2009 in gol al debutto da titolare in campionato.
OCCASIONE MILAN. Punizione dalla sinistra battuta da Angelicchio, svetta in mezzo Vladimirov. Il suo colpo di testa esce di poco sulla sinistra.
OCCASIONE FIORENTINA. Mazzeo mette in mezzo una palla molto pericolosa, bravo Longoni a smanacciare e a scacciare il pericolo.
OCCASIONE MILAN. Aggressione alta del Milan che recupera il pallone al limite dell'area. La palla arriva a Lontani che va vicinissimo al gol col mancino. Il suo tiro deviato passa a pochi centimetri dal palo.
OCCASIONE MILAN. Scotti riceve dal limite e penetra in area con un paio di dribling. Il suo destro piazzato esce di poco sulla sinistra di Leonardelli.
Primi minuti di studio fra le due squadre. Nessuna occasione da entrambe le parti.
Fischia l'arbitro Gandino. Comincia la sfida tra Milan e Fiorentina, partita valida per la 20^ giornata del Campionato Primavera 1.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Fiorentina, 20^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, partita prevista alle ore 14:00 allo 'SportItalia Village'. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Giovanni Renna e Daniele Galloppa.
MILAN (3-5-2): Longoni; Tartaglia, Colombo, Vladimirov; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Cisse, Perera; Scotti, Lontani. A disposizione: Faccioli, Bianchi, Pagliei, Pandolfi, Dotta, Grassini, Borsani, Petrone, K. Mazzeo, Castiello, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
FIORENTINA: Leonardelli; Sadotti, Turnone, Deli, Puzzoli, Kone, Trapani, B. Mazzeo, Evangelista, Montenegro, Atzeni. A disposizione: Fei, Bonanno, Maiorana, Perrotti, Jallow, Angiolini, Batignani, Giusto, Diallo, Conti, Sturli.. Allenatore: Daniele Galloppa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA