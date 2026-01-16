Milan-Fiorentina, valida per il 20^ turno del campionato Primavera 1, è terminata con un rocambolesco 3-3. I rossoneri di Giovanni Renna danno una risposta importante sul termine della prestazione dopo i recenti ko, ma il risultato finale lascia l'amaro in bocca, ancora una volta. I rossoneri sono passati tre volte in vantaggio con Angelicchio, Vladimirov e Castiello, ma sono sempre stati recuperati, persino nel recupero. In vista della prossima partita col Frosinone, in programma martedì 20 gennaio alle ore 12:00, bisogna conservare lo spirito mostrato dai ragazzi e le trame offensive. Saranno fondamentali i tre punti contro i gialloblu penultimi.