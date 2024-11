Amici di ' PianetaMilan.it ', benvenuti al ' Campo Sportivo San Pietro in Lama ' dove tra poco, alle ore 11:00 , andrà in scena Lecce-Milan , gara della 12^ giornata del campionato Primavera 1 per la stagione 2024-2025 !

+++ PRIMAVERA LECCE-MILAN LIVE +++

Il Milan Primavera di Federico Guidi cerca di continuare con la sua ottima partenza in campionato. I rossoneri, infatti, sono primi per differenza reti, ma Sassuolo, Lazio, Fiorentina, Inter e Torino non mollano un colpo. Il Lecce di Scurto è al momento terz’ultimo a pari punti con Atalanta, Cesena, Monza ed Empoli. Restate con noi, ora, per la diretta testuale del match dei Giovani Diavoli rossoneri.