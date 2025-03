Primavera – Derby Milan-Inter 1-1: un punto a testa! | LIVE News

47' GOL DEL MILAN - Recupero alto dei rossoneri e palla in area ... Vedi i dettagli

Il LIVE testuale del Derby Milan-Inter, gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Primavera 1. Segui con noi il match dei rossoneri

Matteo Boninsegna Redattore 8 marzo - 14:58

Il Milan Primavera di Federico Guidi è tornato in campo dopo la caduta esterna contro il Verona: l'occasione giusta per riscattarsi. Contro i rossoneri arrivava la forte Inter Under 20. Primo tempo vinto dai nerazzurri con il gol di Berenbruch che trasforma dal dischetto (rigore molto dubbio). Il Milan parte benissimo nella ripresa trovando il gol con Perrucci su assist di Liberali, ma non riesce a trovare il vantaggio finale. La partita finisce sull'uno a uno. Rissa nel finale con Guidi espulso (qui le nostre pagelle).

MILAN PRIMAVERA 1-1 INTER PRIMAVERA

MOMENTI SALIENTI

90'+4 Termina così il derby. 90' Incorna Nissen, palla di poco a lato. 90' Esce Scotti, dentro Di Siena. 89' Bakoune ci prova dal limite, tiro ribattuto. 87' Entriamo nei minuti finali. 78' Ossola entra al posto di Liberali. 74' Inter pericolosa con un cross che attraversa tutta l'area rossonera. 67' Cambio nel Milan: Perrucci lascia il campo tra gli applausi, al suo posto Scotti. 61' Cambio nei nerazzurri: De Pieri entra al posto di Pinotti. 60' Rischio del Milan in fase di avvio azione, l'Inter non ne approfitta. 51' OCCASIONE MILAN - Bonomi viene lanciato in area, il 30 offre al centro. Sulla palla arretrata ci arriva Liberali. Il tiro viene murato da Alexiou, sulla ribattuta la difesa nerazzurra allontana. 47' GOL DEL MILAN - Recupero alto dei rossoneri e palla in area per Perrucci. Il 7 controlla e piazza all'angolino un mancino preciso. Tutto di nuovo in parità. 46' Al via il secondo tempo del Derby primavera Milan-Inter. 46' Cambio anche nell'Inter: Lavelli fuori, dentro Spinacce. 46' Cambio nel Milan: Parmiggiani entra al posto di Zukic. 45'+1 Termina in vantaggio per l'Inter il Derby della 29^ giornata di Primavera 1. Un buon Milan, Berenbruch firma il penalty. 45' 1 minuto di recupero. 38' Milan alla ricerca del pari: prima il cross di Bakoune, poi quello di Liberali. Stesso epilogo: pallone in controllo dei nerazzurri. 30' Buon cross dalla trequarti di Zukic, Re Cecconi allontana il tentativo. 26' Rossoneri chiamati a reagire: ci provano sugli sviluppi di una punizione dal limite. Interviene la difesa nerazzurra. 17' Ammonito Longoni: il portiere viene sanzionato per il fallo fischiato in occasione del calcio di rigore. 17' Inter in vantaggio. Lavelli guadagna un penalty, Berenbruch lo trasforma in rete. Longoni tocca con il piede la battuta centrale, ma non riesce nel miracolo. 16' OCCASIONE MILAN - Comotto effettua un tiro-cross, per poco Perrucci non batte a rete. 9' Il pressing alto dell'Inter porta i suoi frutti: Milan in difesa. 5' Combinazione sulla destra per il Milan, il cross di Bakoune è fuori misura. 4' Le due squadre si studiano: un tentativo di imbucata per entrambe le compagini. I portieri si impadroniscono della sfera. 1' Al via lo spettacolo! Comincia il Derby Milan-Inter di Primavera 1.

+++ PROLOGO +++ — Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'PUMA House of Football' di Milano dove tra poco, alle ore 13:00, andrà in scena il Derby Milan-Inter, gara valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1 per la stagione 2024-2025!

+++ DERBY MILAN-INTER LIVE +++ — Il Milan Primavera di Federico Guidi torna in campo dopo la caduta esterna contro il Verona: l'occasione giusta per riscattarsi e conquistare, ancora una volta in questa stagione, la Milano dei giovani. Restate con noi, ora, per la diretta testuale del match dei rossoneri.

+++ LE FORMAZIONI UFFICIALI +++ — MILAN (3-4-3): Longoni; Zukic, Nissen, Dutu; Bakoune; Comotto, Sala, Perera; Perrucci, Bonomi, Liberali. A disposizione: Colzani, Perin, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Perina, Colombo, Tartaglia, Siman, Scotti. Allenatore: Federico Guidi.

INTER: Calligaris; Alexiou, Maye Kouadio, Berenbruch, Lavelli, Bovo, Venturini, Mosconi, Della Mora, Re Cecconi, Pinotti. A disposizione: Zamarian, Zanchetta, Quieto, Spinacce, Kangasniemi, Zouin, Garonetti, Romanovic, Topalovic, De Pieri, Mantini. Allenatore: Andrea Zanchetta.