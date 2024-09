Primavera – Inter-Milan 1-3: il Diavolo conquista il derby! | LIVE News

Il LIVE testuale del derby Inter-Milan, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Primavera 1

Amici di ' PianetaMilan.it ', benvenuti al ' Konami Youth Developement Center ' di Milano dove tra poco, alle ore 11:00 , andrà in scena il derby Inter-Milan , partita della 5^ giornata del campionato Primavera 1 per la stagione 2024-2025 !

+++ DERBY INTER-MILAN PRIMAVERA LIVE +++

Il Milan Primavera di Federico Guidi arriva da un pareggio dal sapore amaro contro i pari età del Liverpool in Youth League. I ragazzi di Guidi cercano i tre punti per riscattarsi. Restate con noi, ora, per la diretta testuale del match dei Giovani Diavoli rossoneri.