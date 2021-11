Primavera 1 Tim, Verona-Milan (5-1): sconfitta umiliante per i rossoneri | LIVE NEWS

Il LIVE di Verona-Milan, 8^ giornata del campionato Primavera 1: i rossoneri perdono addirittura 5 a 1 contro gli scaligeri. La crisi continua

Finisce così: il Verona batte il Milan 5-1. La partita non ha avuto mai storia, con gli scaligeri in vantaggio 3 a 0 alla fine del primo tempo. Continua la crisi dei rossoneri, che stanno facendo davvero tanta fatica in questa stagione. Grazie di averci seguito. Restate su Pianetamilan!

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti all'Antistadio 'Tavellin', dove tra poco, alle ore 12:45, si disputerà Verona-Milan partita valida per la 8^ giornata del campionato Primavera 1 TIM. I rossoneri devono assolutamente portare a casa dei punti, visto il penultimo posto in classifica e vista la sconfitta in casa con la Fiorentina nel turno precedente. Restate con noi per il LIVE della gara.