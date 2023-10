Primavera 1 TIM – Milan-Sampdoria 2-1, tre punti ‘last minute’ | PM News

+++ MILAN-SAMPDORIA PRIMAVERA: IL LIVE DELLA PARTITA +++

Squadre in campo al 'PUMA - House of Football' per Milan-Sampdoria!

OCCASIONE MILAN - Sia si libera in area di rigore doriana, va alla conclusione in diagonale di destro: pallone fuori di poco alla sinistra della porta difesa da Scardigno.

Triangolazione tra Sia e Scotti con pallone filtrante per Zeroli: il capitano del Milan è anticipato dai difensori e chiuso in calcio d'angolo.

GOL DEL MILAN!!! - Calcio d'angolo per il Milan: colpo di testa di Chaka Traorè, il pallone balla in area di rigore, Scotti devia di testa e Scardigno compie una gran parata. Sulla sfera, però, arriva Nsiala-Makengo che deposita in rete di destro. Milan-Sampdoria 1-0 !

Primo cartellino giallo del match, lo rimedia Eletu (Milan Primavera) per un intervento duro e in ritardo a metà campo sull'ex Alesi.

Eletu ci prova da fuori area: conclusione deviata in corner. Sul susseguente calcio d'angolo, nessun problema per Scardigno, che abbranca la sfera in presa alta.

OCCASIONE MILAN - Bel contropiede, in velocità, del Milan di Abate. La palla giunge a Chaka Traorè che, di destro, tira a giro sul palo più lontano. Conclusione deviata in corner!

Cross, dalla sinistra, di Pozzato, conclusione al volo di Lemina - sul versante opposto - in piena area di rigore rossonera: palo e pallone fuori. Brividi per Bartoccioni.

Secondo cartellino giallo del match, lo rimedia Álex Jiménez (Milan Primavera) per un fallo da dietro, duro, su Lemina lanciato in contropiede.

Due sostituzioni, una per parte: nelle fila della Samp Primavera, fuori Conti e dentro Dacourt; in quelle del Milan Primavera, fuori Álex Jiménez e dentro Magni.

PALO DEL MILAN - Scotti passa in mezzo a due difensori doriani e va al tiro dall'interno dell'area di rigore: Scardigno devia sul palo. Sulla respinta del legno la palla torna tra i piedi di Scotti: piatto destro e ancora parata di Scardigno. Che doppia chance per i ragazzi di Abate!

Pareggio della Sampdoria . Lemina suggerisce, in profondità, per Leonardi che si incunea tra i due centrali rossoneri, superando Nsiala-Makengo in velocità e battendo Bartoccioni in uscita con un preciso diagonale. Milan-Sampdoria 1-1 .

Cartellino giallo anche per Ntanda (Sampdoria Primavera) per proteste.

Cartellino giallo per Malaspina (Milan Primavera) per una trattenuta da dietro su Langella lanciato in contropiede verso la metà campo rossonera.

Termina qui Milan-Sampdoria: 2-1 per i rossoneri di Abate . Vantaggio nel primo tempo del Diavolo con Nsiala-Makengo ; pareggio nella ripresa dei doriani con Leonardi . Gol-vittoria, poi, in pieno recupero con Simmelhack . Milan Primavera ancora primo in classifica a pari merito con l'Inter.

La Sampdoria Primavera, allenata da David Sassarini, è invece quarta in classifica - pari merito con Roma e Cagliari - con 11 punti, frutto di 3 vittorie conquistate contro Atalanta (1-0) e Torino (3-1) in casa e Bologna (2-1) in trasferta; quindi 2 pareggi, contro Lecce (2-2) e Inter (1-1), entrambi in casa. Infine, 2 sconfitte contro Sassuolo (4-3) e Roma (3-1), entrambe in trasferta.