Primavera 1 Tim – Genoa-Milan 2-1: amara sconfitta rossonera | LIVE News

Il Milan di Ignazio Abate perde in casa del Genoa nella 22^ giornata di Primavera 1 Tim, la gara termina sul risultato di 2-1 a favore del Grifone. Dopo un primo tempo in pieno controllo rossonero, è il Genoa a passare in vantaggio a inizio ripresa grazie al rigore segnato da Rossi, Magni riagguanta il pareggio, ma poco dopo i padroni di casa tornano in vantaggio con Papastylianou condannando i rossoneri alla sconfitta.