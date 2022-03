Primavera 1, Fiorentina-Milan 3-1: triplice fischio! | LIVE

Il Milan di Giunti è ospite della Fiorentina. La gara è valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1: segui con noi il match live

Nulla di fatto per la viola, rimessa dal fondo per il Milan.

Occasione per il Milan! Errore in fase di impostazione della Fiorentina, ne approfittano i rossoneri. Omoregbe, lanciato solo davanti al portiere, spara sull'estremo difensore dei viola.

Gol della Fiorentina. Ripartenza fulminea della Fiorentina che, pochi istanti prima, aveva rischiato di subire il gol. Bianco trova in profondità Toci che insacca il pallone in rete con un diagonale perfetto alle spalle di Desplanches. Fiorentina in vantaggio al 14esimo minuto.

In difficoltà il Milan in questi primi 24 minuti di gioco. La squadra di Federico Giunti rimane bloccata nella propria metà campo complice una grande pressione della Fiorentina.

Occasione per il Milan. Si affaccia finalmente in avanti la squadra di Giunti. Sugli sviluppi di una rimessa laterale sul lato sinistro del campo, Alesi riceve palla sulla trequarti. Il suo tiro, però, è centrale ed è facile preda di Andonov.

Occasione per il Milan. Sul punto di battuta Alesi che calcia dai 25 metri la punizione. Attento Andonov a smanacciare in angolo.

Occasione per la Fiorentina. Perde palla il Milan sulla propria trequarti. Ne approfitta Corradini che fa partire un tiro rasoterra dal limite dell'area rossonera. Pallone fuori non di molto alla destra di Desplanches.

Fallo in netto ritardo di Bosisio ai danni di Bianco. Cartellino giallo per il difensore del Milan.

Clamorosa occasione per la Fiorentina. Calcio d'angolo battuto sulla viola, pallone che finisce sulla testa di Seck completamente dimenticato dalla difesa rossonera. Colpo di testa debole che Desplanches riesce a bloccare. Molto male la squadra di Giunti in questo secondo tempo.

Altra occasione per la Fiorentina. Questa volta è Di Stefano ad avere l'occasione per portare la sua squadra sul 3-1. Servito dal limite dell'area rossonera, il tiro va alto sopra la traversa.

Prima occasione per il Milan in questo secondo tempo. Calcio di punizione dai 30 metri con Capone sul punto di battuta. Serve El Hilali dal limite, ma il suo pallone finisce tra le braccia di Andonov.

Gol della Fiorentina. Pasticcio della difesa rossonera sugli sviluppi di una rimessa laterale in proprio favore. Ne approfitta Egharevba che insacca alle spalle di Desplanches. Il calciatore della Fiorentina viene ammonito per aver tolto la maglia.

Il Milan di Federico Giunti si presenta all'appuntamento dopo aver trionfato contro il Lecce per 1-0 al Vismara. I rossoneri si trovano al decimo posto in classifica con 33 punti, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte.

La Fiorentina di Alberto Aquilani , ex centrocampista del Milan , arriva da tre vittorie consecutive e, attualmente, occupa la terza posizione in classifica con 40 punti, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Campo Gino Bozzi - Due strade di Firenze dove oggi, alle ore 15:00, andrà in scena Milan-Lecce, partita della 24^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri!