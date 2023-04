Poule Scudetto, Milan-Juventus Femminile 0-1: subito gol di Nystrom | LIVE NEWS

+++ MILAN-JUVENTUS FEMMINILE LIVE +++

Pronti, via e subito Juventus in vantaggio. Nystrom, dopo un colpo di testa di Caruso deviato da Fusetti, insacca di testa il pallone alle spalle di Giuliani.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Puma House Of Football - Centro Sportivo Vismara', dove alle ore 14:30 andrà in scena Milan-Juventus, partita valida per la Poule Scudetto del campionato femminile. Seguite con noi il LIVE testuale della partita delle Rossonere di Maurizio Ganz. Milan, poca qualità in panchina: calciomercato fondamentale