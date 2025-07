Sulla partita amichevole di domani contro il Perth Glory: "Mi aspetto una buona partita contro una buona squadra. L'allenatore ci ha spiegato come attaccare e difendere contro di loro, ma la cosa più importante è essere pronti per l'inizio del campionato. Bisogna cercare di prepararci bene, 45' o 90', cercare di vincere, ma l'obiettivo è arrivare pronti per l'inizio del campionato. Rispettiamo gli avversari ma, come già detto, daremo il massimo e cercheremo di battere il Perth Glory".