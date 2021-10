Napoli-Milan Femminile 0-0: traversa di Goldoni su rigore | LIVE NEWS

Il LIVE di Napoli-Milan, partita della 5^ giornata del campionato di Serie A Femminile: la diretta del match delle Rossonere di Maurizio Ganz

Calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Codina, da dietro, su Acuti lanciata a rete. Il fallo avviene fuori area, ma per l'arbitro è penalty.

Cartellino giallo per Codina (Milan Femminile) per il fallo da rigore su Acuti.

Nella stagione 2020-2021 Napoli-Milan Femminile, disputatasi il 7 aprile 2020 , è terminata 1-2 per le Rossonere di Ganz. Doppietta del capitano, Valentina Giacinti (primo gol su calcio di rigore). Inutile, per le padroni di casa, il gol, sempre su rigore, di Eleonora Goldoni nel finale.

Il Milan Femminile , guidato invece dal tecnico Maurizio Ganz , ha vinto 4-0 in casa contro l'Hellas Verona, 1-0 a Genova contro la Sampdoria, addirittura 8-1 a Roma contro la Lazio prima di fermarsi, a sorpresa, al 'Vismara' perdendo 0-2 contro il Sassuolo. Sono 9, dunque, i punti in classifica dopo 4 gare.

Il Napoli Femminile , guidato dal tecnico Alessandro Pistolesi , ha perso le prime due giornate di campionato, in casa contro l'Inter (0-3) e fuori casa contro la Roma (1-4). Quindi, ha battuto tra le mura amiche la Fiorentina (1-0) e pareggiato sul terreno dell'Hellas Verona (0-0). Sono 4, dunque, i punti in classifica dopo 4 gare.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti all'Arena 'Giuseppe Piccolo' di Cercola (NA), dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Napoli-Milan, partita della 5^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Segui con noi, dunque, il LIVE testuale di Napoli-Milan Femminile per non perderti neanche un'azione in diretta della partita delle Rossonere!