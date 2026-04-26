Le porte della PUMA House of Football – Centro Sportivo Vismara di Milano, sono pronte ad aprirsi su Milan Primavera-Cagliari, match valido per la 35ª giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro David Kovacevic della sezione di Arco Riva. Sarà assistito da Giuseppe Daghetta (Lecco) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco).
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Primavera 1, Milan-Cagliari 1-1 all’intervallo: Domnitei risponde a Raterink | Live News
FINE PRIMO TEMPO
1-1 tra Milan Primavera e Cagliari all'intervallo. Domnitei risponde a Raterink
OCCASIONE CAGLIARI
Prova subito a rispondere la formazione di Gallego con un'altra ripartenza pericolosa. Bouyer risponde a Trepy
GOAL MILAN
Domnitei ristabilisce l'equilibrio a Vismara. L'italo-rumeno si gira in un fazzoletto di campo e la piazza dal limite dell'area
OCCASIONE CAGLIARI
Ancora pericoloso il Cagliari in contropiede. Bouyer respinge la conclusione ravvicinata di Trepy
TRAVERSA CAGLIARI
Si stampa sulla traversa la violenta conclusione di Malfitano dal limite dell'area. Bella azione in ripartenza del Cagliari
FALLO TATTICO DI BORSANI
Borsani interrompe con intelligenza un possibile pericoloso contropiede del Cagliari. Nessun cartellino secondo il direttore di gara
IL MILAN PROVA AD ALZARE IL TASSO TECNICO
Rossoneri che provano a metterla sul piano della qualità per scardinare la difesa del Cagliari. Trepy e compagni, però, sono sempre pericolosi quando ripartono a campo aperto
OCCASIONE MILAN
Bella combinazione firmata Scotti-Domnitei. Il pallone calciato dall'italo-rumeno finisce largo di poco
OCCASIONE MILAN
Tiro centrale di Scotti che non punisce Kehayov dall'interno dell'area di rigore
OCCASIONE MILAN
Botta mancina di Borsani dalla distanza, che per pochi centimetri non finisce sotto l'incrocio dei pali
SPINGE IL MILAN
I ragazzi di mister Renna continuano a mettere sotto pressione la retroguardia del Cagliari
GIALLO DOMNITEI
L'arbitro Kovacevic ammonisce Domnitei per una gomitata all'avversario in uno scontro aereo
OCCASIONE MILAN
Ci prova Colombo dal limite, innescato dal colpo di tacco di Pandolfi. Il pallone, però, finisce alto sopra la traversa
IL MILAN PROVA A REAGIRE
I rossoneri provano a prendere campo, ma il blocco basso del Cagliari, per ora, regge
GOAL CAGLIARI
Il Cagliari passa in vantaggio con Raterink su assist di Trepy. Errore in disimpegno di Cullotta
OCCASIONE MILAN
Ci prova Domnitei direttamente da calcio di punizione. Il pallone finisce a pochi centimetri dal palo
OCCASIONE CAGLIARI
Parte forte il Cagliari, con Trepy a un passo dal vantaggio. Grande intervento di Bouyer che non si fa sorprendere sul primo palo
SI COMINCIA
David Kovacevic dà il via a Milan Primavera-Cagliari
FORMAZIONI UFFICIALI
Milan (4-3-3): Bouyer; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta, Perera, Colombo, Vladimirov, Cullotta, Scotti, Borsani, Domnitei. Allenatore: Giovanni Renna. A disposizione: Catalano, Del Forno, Zaramella, Nolli, Cissé, Mercogliano, Petrone, Babaj, Perina, Castiello, Colombo
Cagliari: Kehayov, Tronci, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Goryanov, Franke, Raterink, Marini, Sugamele. Allenatore: Alberto Gallego. A disposizione: Auseklis, Doppio, Costa, Hamdaoua, Prettenhoffer, Sulev, Pibiri, Cardu, Russo, Nunn
MILAN-CAGLIARI, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 14° posto di una classifica molto compatta (44 punti), a 10 punti di distanza dal quinto posto (ultimo valido per i playoff), momentaneamente occupato dall'Atalanta. La formazione sarda, invece, si trova in terzultima posizione con 34 punti: al Vismara proveranno a raccogliere l'intero bottino per provare ad evitare i playout.
LIVE TESTUALE MILAN PRIMAVERA-CAGLIARI QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Milan Primavera-Cagliari e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Renna.
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