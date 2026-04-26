Rossoneri che provano a metterla sul piano della qualità per scardinare la difesa del Cagliari. Trepy e compagni, però, sono sempre pericolosi quando ripartono a campo aperto

Le porte della PUMA House of Football – Centro Sportivo Vismara di Milano, sono pronte ad aprirsi su Milan Primavera-Cagliari, match valido per la 35ª giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro David Kovacevic della sezione di Arco Riva. Sarà assistito da Giuseppe Daghetta (Lecco) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco).