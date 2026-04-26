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Primavera 1, Milan-Cagliari 1-1 all’intervallo: Domnitei risponde a Raterink | Live News

Giovanni Renna, allenatore Milan Primavera
Alle ore 13:00, al PUMA House of Football di Vismara, il Milan Primavera di Giovanni Renna sfida il Cagliari per la 35ª giornata del campionato Primavera 1
Redazione PM

26-04-2026 - 13:00
Milan Primavera
0-0
Cagliari
45'
fine-primo-tempo

FINE PRIMO TEMPO

1-1 tra Milan Primavera e Cagliari all'intervallo. Domnitei risponde a Raterink

44'
occasione

OCCASIONE CAGLIARI

Prova subito a rispondere la formazione di Gallego con un'altra ripartenza pericolosa. Bouyer risponde a Trepy

43'
goal

GOAL MILAN

Domnitei ristabilisce l'equilibrio a Vismara. L'italo-rumeno si gira in un fazzoletto di campo e la piazza dal limite dell'area

41'
occasione

OCCASIONE CAGLIARI

Ancora pericoloso il Cagliari in contropiede. Bouyer respinge la conclusione ravvicinata di Trepy

36'
traversa

TRAVERSA CAGLIARI

Si stampa sulla traversa la violenta conclusione di Malfitano dal limite dell'area. Bella azione in ripartenza del Cagliari

35'

FALLO TATTICO DI BORSANI

Borsani interrompe con intelligenza un possibile pericoloso contropiede del Cagliari. Nessun cartellino secondo il direttore di gara

31'

IL MILAN PROVA AD ALZARE IL TASSO TECNICO

Rossoneri che provano a metterla sul piano della qualità per scardinare la difesa del Cagliari. Trepy e compagni, però, sono sempre pericolosi quando ripartono a campo aperto

25'
occasione

OCCASIONE MILAN

Bella combinazione firmata Scotti-Domnitei. Il pallone calciato dall'italo-rumeno finisce largo di poco

22'
occasione

OCCASIONE MILAN

Tiro centrale di Scotti che non punisce Kehayov dall'interno dell'area di rigore

19'
occasione

OCCASIONE MILAN

Botta mancina di Borsani dalla distanza, che per pochi centimetri non finisce sotto l'incrocio dei pali

18'

SPINGE IL MILAN

I ragazzi di mister Renna continuano a mettere sotto pressione la retroguardia del Cagliari

12'
ammonizione

GIALLO DOMNITEI

L'arbitro Kovacevic ammonisce Domnitei per una gomitata all'avversario in uno scontro aereo

11'
occasione

OCCASIONE MILAN

Ci prova Colombo dal limite, innescato dal colpo di tacco di Pandolfi. Il pallone, però, finisce alto sopra la traversa

10'

IL MILAN PROVA A REAGIRE

I rossoneri provano a prendere campo, ma il blocco basso del Cagliari, per ora, regge

6'
goal

GOAL CAGLIARI

Il Cagliari passa in vantaggio con Raterink su assist di Trepy. Errore in disimpegno di Cullotta

4'
occasione

OCCASIONE MILAN

Ci prova Domnitei direttamente da calcio di punizione. Il pallone finisce a pochi centimetri dal palo

1'
occasione

OCCASIONE CAGLIARI

Parte forte il Cagliari, con Trepy a un passo dal vantaggio. Grande intervento di Bouyer che non si fa sorprendere sul primo palo

1'
inzio-match

SI COMINCIA

David Kovacevic dà il via a Milan Primavera-Cagliari

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Bouyer; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta, Perera, Colombo, Vladimirov, Cullotta, Scotti, Borsani, Domnitei. Allenatore: Giovanni Renna. A disposizione: Catalano, Del Forno, Zaramella, Nolli, Cissé, Mercogliano, Petrone, Babaj, Perina, Castiello, Colombo

Cagliari: Kehayov, Tronci, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Goryanov, Franke, Raterink, Marini, Sugamele. Allenatore: Alberto Gallego. A disposizione: Auseklis, Doppio, Costa, Hamdaoua, Prettenhoffer, Sulev, Pibiri, Cardu, Russo, Nunn

Le porte della PUMA House of Football – Centro Sportivo Vismara di Milano, sono pronte ad aprirsi su Milan Primavera-Cagliari, match valido per la 35ª giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro David Kovacevic della sezione di Arco Riva. Sarà assistito da Giuseppe Daghetta (Lecco) e Ionut Eusebiu Nechita (Lecco).

MILAN-CAGLIARI, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 14° posto di una classifica molto compatta (44 punti), a 10 punti di distanza dal quinto posto (ultimo valido per i playoff), momentaneamente occupato dall'Atalanta. La formazione sarda, invece, si trova in terzultima posizione con 34 punti: al Vismara proveranno a raccogliere l'intero bottino per provare ad evitare i playout.

LIVE TESTUALE MILAN PRIMAVERA-CAGLIARI QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Milan Primavera-Cagliari e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Renna.

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