La presentazione di Conceicao

Quest'oggi è stato presentato il nuovo allenatore del Milan, Sergio Conceicao. L'ex tecnico del Porto, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club di Via Aldo Rossi, rileva in panchina il suo connazionale Paulo Fonseca. Ma come l'hanno presa i tifosi rossoneri? Scopriamolo insieme con le loro reazioni sui social!