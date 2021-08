Milan, Pioli ‘On the Road’ su YouTube: le parole del tecnico | LIVE News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è protagonista sul canale YouTube rossonero in un'intervista 'On The Road'. Ecco le parole del tecnico

Carmelo Barillà

19:10 19:12 - 1 ago Sugli sport seguiti:"Dopo calcio e ciclismo direi tennis. Ho seguito le imprese recenti dei nostri italiani, da Sonego a Musetti fino a Berrettini". 19:08 19:10 - 1 ago Sulla passione per il ciclismo:"Sport molto competitivo. Mi piace tantissimo e lo seguo. Vado con amici con cui non c'è competizione. Spesso vado da solo, mi rilasso". 19:06 19:09 - 1 ago Vacanza ideale:"Amo sia mare che montagna. Però non amo stare in spiaggia, fermo al sole. Farei quindici giorni al mare e quindici in montagna. Mi piace rilassarmi e andare in bicicletta". 19:05 19:07 - 1 ago Sulle similitudini tra auto e squadra di calcio:"Avvincente guidare una macchina, così come una squadra di calcio. Avere in mano qualcosa di prestigioso ti stimola, ti fa raggiungere traguardi importanti". 19:03 19:06 - 1 ago Sul rapporto con la città:"Bello, all'avanguardia. Mi piace camminare in centro, mi trovo molto bene".

