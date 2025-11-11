Nella giornata di oggi alle ore 11:30, va in scena la conferenza stampa di presentazione di "BMW in Tour", progetto all'insegna dello sport e dell'inclusione arrivato ormai alla terza stagione. Organizzata dal noto marchio automobilistico, si svolge a Casa Milan, alla presenza di Daniele Massaro e non solo. Durante l'incontro sono presenti anche Massimiliano Di Silvestre (Presidente e AD BMW Italia), Roberto Olivi (Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Italia) e gli altri rappresentanti delle realtà coinvolte.
Termina la conferenza stampa.
Cascioli: "Noi rappresentiamo BMW nel nostro territorio, ma anche l'inclusione e l'attenzione sociale attraverso questi progetti. Da persona di marketing è importante amplificare il messaggio di gioco di squadra. Il nostro ruolo è importante anche in tutta la fase di svolgimento, attraverso il racconto di ciò che accade".
Quando inizia la stagione: "A febbraio, un mese prima perché sono tante concessionarie".
Sempre Leonardi: "Siamo partiti volendo cambiare il mondo. Parlare in modo inclusivo velocizza tutto. Una delle parole ambivalenti è quella del limite. Lo scorso anno abbiamo affrontato la tematica. Legato all'inclusione c'è qualcosa che non può mancare: è gioco di squadra. Se fosse unidirezionale non si potrebbe mai raggiungere. Solo lavorando di squadra si può conquistare. Parleremo di squadra. Per il primo anno non sarò da solo, ci saranno i nostri atleti".
Davide Leonardi (Fondatore di Insuperabili): "Anche io dopo tre anni qui mi sento a casa qui. E quando ci si sente a casa si prende un po' di libertà. Mi era stato chiesto di portare la coppa di BMW In Tour, da rimettere in palio. Però poi abbiamo vinto 3 Scudetti e una Champions League. Io ormai non tifo Milan, ma quando sento la parola Champions la associo al Milan, sempre. Quindi mi sono preso la libertà di portarla. Nella casa italiana della Champions League penso sia stato doveroso fare questo riconoscimento ai nostri atleti. Per il mondo paralimpico vale quanto quella che avete conquistato voi. Scendevano in campo con la musichetta da pelle d'oca, in semifinale abbiamo giocato contro il Barcellona e vinto. Il livello è alto. Vogliamo ringraziarvi con questa coppa. Quello che state facendo col progetto va al di là di ciò che raccontiamo e spesso è nascosto. Un nostro capitano che ha vinto lo Scudetto ha parlato con Massaro nel museo. Non mi ha detto mai cosa si sono raccontati, ma mi ha detto che alcune parole erano servite per fare ciò che hanno fatto. Sono momenti di inclusione e di crescita per noi. Questi atleti poi vincono anche grazie a quell'ora in cui giochiamo insieme. È un momento ricco e di crescita. Vale molto più del supporto economico, fondamentale, ma è ciò che è dietro che è importante. Lo dicevo prima, ogni volta che vengo qui e il nome di Insuperabili si associa a BMW e Milan ho un po' di ansia, non so perché, ma non andrà mai via. Rappresentate il meglio che c'è al mondo. Per una realtà come la nostra, essere affiancati a voi è la cosa migliore che possa succederci. Illuminate. I risultati parlano, non solo di vittorie, ma di crescita. Da quando è iniziato BMW In Tour le altre persone ci vedono in maniera diversa. Noi siamo gli stessi, ma stando con voi ci vedono in maniera più importante. Per un percorso di inclusione è importante. Saremo sempre fieri di questa collaborazione, è un "velocizzatore". Noi valiamo 10, con voi 100: arriviamo a più persone velocemente. Basta una parola ed è un moltiplicatore. Grazie per le emozioni e il sostegno. Che sia al Vismara, a Milanello o San Siro, vorremo riportarci la coppa a casa. Ne approfitto per fare un in bocca al lupo a tre giocatori che hanno vinto lo Scudetto e sono atterrati a Tokyo da poco e altri sette che entrano nella nostra squadra e sono atleti sordi. Sono a Tokyo per indossare la maglia dell'Italia ed è un orgoglio".
Ernesto Cascioli (ACIB): "Un onore essere qui. È più di un evento itinerante. I concessionari e le attività locali iniziano un percorso di crescita condivisa nello sport. Tutto nasce a Caserta, da un concessionario BMW e Insuperabili, da lì è diventato un progetto italiano. Nella scorsa edizione abbiamo vissuto 13 tappe, con oltre 380 persone e una partecipazione in crescita rispetto alla prima edizione. Quest'anno il filo conduttore è il gioco di squadra, un concetto che rappresenta al meglio lo spirito di Insuperabili e i concessionari BMW italiani. Siamo orgogliosi di partecipare, con l'auspicio di continuare nei prossimi anni. Ogni tappa è l'occasione per un messaggio positivo e che l'impresa può avere un ruolo attivo nel cambiamento sociale. Ringrazio la BMW, il Milan e tutti i partecipanti. Insieme continuiamo a essere Insuperabili".
Massaro: "Ho la fortuna di fare tante cose nel Milan dopo aver vissuto a Milanello tanti anni, per stare ai vertici in ogni manifestazione. Benvenuti per il terzo anno, il rapporto con BMW non è solo commerciale, ma va oltre. BMW già da tempo fa cose nel sociale. Complimenti, con il nostro supporto e collaborazione faremo tante cose per questa giusta causa".
Parte Roberto Olivi (Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW): "Un progetto che ci sta a cuore e che incarna valori importanti. La scorsa è stata una stagione che ha visto la partecipazione di un numero importante di concessionari. Parte tutto da un concessionario, poi accolta da tutti".
Si tratta di una collaborazione tra l'Associazione Concessionari Italiani di BMW e Insuperabili, fondazione che promuove il calcio per persone con disabilità. Da tre anni, il Milan è grande protagonista di questo progetto, partecipando al torneo.
