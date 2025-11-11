Davide Leonardi (Fondatore di Insuperabili): "Anche io dopo tre anni qui mi sento a casa qui. E quando ci si sente a casa si prende un po' di libertà. Mi era stato chiesto di portare la coppa di BMW In Tour, da rimettere in palio. Però poi abbiamo vinto 3 Scudetti e una Champions League. Io ormai non tifo Milan, ma quando sento la parola Champions la associo al Milan, sempre. Quindi mi sono preso la libertà di portarla. Nella casa italiana della Champions League penso sia stato doveroso fare questo riconoscimento ai nostri atleti. Per il mondo paralimpico vale quanto quella che avete conquistato voi. Scendevano in campo con la musichetta da pelle d'oca, in semifinale abbiamo giocato contro il Barcellona e vinto. Il livello è alto. Vogliamo ringraziarvi con questa coppa. Quello che state facendo col progetto va al di là di ciò che raccontiamo e spesso è nascosto. Un nostro capitano che ha vinto lo Scudetto ha parlato con Massaro nel museo. Non mi ha detto mai cosa si sono raccontati, ma mi ha detto che alcune parole erano servite per fare ciò che hanno fatto. Sono momenti di inclusione e di crescita per noi. Questi atleti poi vincono anche grazie a quell'ora in cui giochiamo insieme. È un momento ricco e di crescita. Vale molto più del supporto economico, fondamentale, ma è ciò che è dietro che è importante. Lo dicevo prima, ogni volta che vengo qui e il nome di Insuperabili si associa a BMW e Milan ho un po' di ansia, non so perché, ma non andrà mai via. Rappresentate il meglio che c'è al mondo. Per una realtà come la nostra, essere affiancati a voi è la cosa migliore che possa succederci. Illuminate. I risultati parlano, non solo di vittorie, ma di crescita. Da quando è iniziato BMW In Tour le altre persone ci vedono in maniera diversa. Noi siamo gli stessi, ma stando con voi ci vedono in maniera più importante. Per un percorso di inclusione è importante. Saremo sempre fieri di questa collaborazione, è un "velocizzatore". Noi valiamo 10, con voi 100: arriviamo a più persone velocemente. Basta una parola ed è un moltiplicatore. Grazie per le emozioni e il sostegno. Che sia al Vismara, a Milanello o San Siro, vorremo riportarci la coppa a casa. Ne approfitto per fare un in bocca al lupo a tre giocatori che hanno vinto lo Scudetto e sono atterrati a Tokyo da poco e altri sette che entrano nella nostra squadra e sono atleti sordi. Sono a Tokyo per indossare la maglia dell'Italia ed è un orgoglio".