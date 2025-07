Tare presenta Ricci: "Siamo qui per presentare Ricci, nostro nuovo centrocampista. È il primo acquisto. È un centrocampista moderno e di personalità. Nella passata stagione è stato capitano del Torino, dimostrando non solo qualità in campo, ma soprattutto fuori. Un giocatore che vanta 10 presenze anche in Nazionale e ha dimostrato di meritare questa maglia. Per noi è un investimento, presente e futuro. Ci teniamo possa diventare un punto di riferimento per la nostra squadra in futuro".