Milan, le parole di Ibrahimovic alla conferenza di Sottil e Bondo | LIVE News

"Siamo qui per presentare e dare il benvenuto a Bondo e Sottil, due giocatori che giocavano già in Italia e capiscono il calcio italiano. Anche se sono giovani hanno grande esperienza in Serie A, li volevamo così. Bondo copre tanto, fa lavoro sporco, a cui non sempre viene dato credito, ma per la squadra è fondamentale. Poi può giocare con il pallone, è giovane, può crescere... Tante cose. Sottil è molto diretto, porta energia, cerca sempre uno contro uno, può giocare a destra e sinistra, segna e fa assist. Anche lui è giovane e può crescere. Dobbiamo farli crescere e farli diventare forti".