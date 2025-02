Come si pone il Milan sulle polemiche arbitrali: "Chiedo sempre ai giocatori di essere educati e rispettosi. Ho chiesto solo all'arbitro rispetto a fine primo tempo. Sono un po' sorpreso che i giocatori non abbiano reagito in modo più forte, soprattutto dopo il fallo su Walker, perché se va male rischia di non giocare un anno. Non voglio essere troppo drammatico e l'arbitro mi ha detto che forse ci stava il giallo. A me importa il controllo del gioco. Era pericoloso ed era un episodio fuori dal calcio. La situazione di Fikayo Tomori è la conseguenza del VAR quando non fermi il gioco. C'era fuorigioco e per noi non è accettabile. Quando non accettiamo lo diciamo e mandiamo una lettera a chi dobbiamo. Non è accettabile. Sono due situazioni molto gravi e che hanno condizionato la partita. Eravamo rimasti in 10 quando dovevano essere loro in 10. Walker capisco che non faccia cinema perché viene dalla Premier League dove i duelli sono duri. Ma non bisogna fare cinema, bisogna prendere le decisioni giuste. Un po' più di rispetto per il Milan, perché non è la prima volta".