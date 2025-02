Se il mercato è una risposta ai tifosi: "Io so che lo Scudetto vinto è grazie ai tifosi. Sono importanti, c'è grande differenza tra rumore e silenzio. Si vede anche in campo che la squadra va al doppio con la tifoseria. Poi ci sono altre cose che non posso controllare, ma stiamo facendo tutto per portare risultati. Con i tifosi la squadra è molto più forte. Basta guardare l'ultimo Scudetto: la squadra non era nelle migliori quattro secondo tutti, ma abbiamo vinto con la spinta dei tifosi. Per i giocatori è molto importante, con i tifosi ti rialzi automaticamente".