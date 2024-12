Parla Ibrahimovic con discorso iniziale: "Prima di tutto voglio ringraziare Fonseca per ciò che ha fatto e per il professionista che è. Massimo rispetto. Il motivo dell'esonero è la mancanza di continuità nei risultati. Quando sei al Milan i risultati sono fondamentali. Abbiamo deciso dopo la partita di esonerarlo. Abbiamo fatto un errore a mandarlo in conferenza. Chiediamo scusa a lui e ai tifosi, che capiamo. Siamo i primi a non essere soddisfatti. Dobbiamo raggiungere gli obiettivi e la Supercoppa è uno di questi. La responsabilità non è solo dell'allenatore, ma di tutti e dobbiamo prendercela. Nel bene e nel male il Milan è sempre pronto per il passo successivo. Non ci sono cose a sorpresa o scelte di panico. È tutto preparato nel bene e nel male. Non serve presentare Conceicao, tutti sanno chi è. Lo abbiamo scelto perché ha carattere, è diretto ed è vincente. Ha avuto l'esperienza di entrare a metà campionato e ha fatto bene. Molto bene al Porto, ha idee chiare. Ha voluto subito lavorare con la squadra e gli do il benvenuto".