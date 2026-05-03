Nel pomeriggio è andata in scena Milan Futuro-Vogherese, ultima partita della regular season del campionato di Serie D girone B. I rossoneri hanno disintegrato l'ultima in classifica, imponendosi con un netto 10-1, destinato a restare nella storia. (qui le pagelle). La squadra di Massimo Oddo, dunque, conclude la sua prima stagione in Serie D al quarto posto, qualificandosi così ai playoff. Gli spareggi prenderanno il via già a partire dal prossimo weekend: domenica 10 maggio il Diavolo affronterà il Chievo Verona in trasferta.
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Serie D, Milan Futuro-Vogherese 10-1, il Diavolo schianta l’ultima in classifica e vola ai playoff | Live Ne
FINE MATCH
Niente recupero, il Milan Futuro-Vogherese termina 10-1
GOL MILAN! CHAKA TRAORE'
Finalmente trova la rete anche Chaka Traoré, che dopo una serpentina all'interno dell'area di rigore la piazza con il mancino. Cifra tonda per i rossoneri
GOL VOGHERESE! ZITO
Zito segna il gol della bandiera per gli ospiti: destro violento dal limite dell'area. Non può farci nulla Torriani
OCCASIONE MILAN
Centrale il tiro di Chaka Traoré, che ha provato a colpire dal limite dell'area
CAMBIO MILAN
Fuori Menon e dentro Colombo
GOL MILAN! BALENTIEN
Balentien torna in campo dopo un lungo infortunio e ritrova subito la via del gol: mancino preciso sul secondo palo e palla che gonfia la rete
AMMONITO GEROLI
Cartellino giallo per Geroli, punito dall'arbitro per un intervento in ritardo
OCCASIONE VOGHERESE
Gli ospiti provano ad alzare la testa: una deviazione allarga in calcio d'angolo la conclusione di Prinelli
OCCASIONE MILAN
Altro cross preciso di Cappelletti dalla destra: Asanji spara alto a porta vuota
CAMBIO MILAN
Fuori Branca e Magrassi, dentro Asanji e Balentien
OCCASIONE MILAN
Magrassi prova il cucchiaio: palla di poco a lato
OCCASIONE MILAN
Il mancino di Chaka Traoré si stampa sul palo: l'ivoriano non riesce ad entrare nel gabellino dei marcatori
GOAL MILAN! MAGRASSI
Prima tripletta in rossonero per Magrassi, che rientra sul destro e la piazza sul secondo palo
GOL MILAN! MENON
Primo gol con il Milan Futuro per Luca Menon: il classe 2009 mette a sedere il portiere avversario con una finta e poi la piazza con il destro
OCCASIONE MAGRASSI
Altro tentativo di Magrassi: il 9 carica il destro dal limite dell'area, ma il pallone finisce alto sopra la traversa
GOAL MILAN! MAGRASSI
Errore del portiere della Vogherese, che serve il pallone sulla testa di Magrassi. Doppietta per il classe 1993
DOPPIO CAMBIO MILAN
Fuori Nash Perera e Sala, dentro Dalpiaz e Seedorf
INZIO SECONDO TEMPO
Si riparte al Chinetti
GOL MILAN! NASH PERERA
Nash Perera cala il pokerissimo per i rossoneri allo scadere della prima frazione. Altro assist per Cappelletti, che serve l'ennesimo pallone tagliato verso il centro dell'area: il compagno deve solo spingerlo in porta. Primo gol con il Milan Futuro per Perera
CARTELLINO GIALLO PER MENON
L'arbitro estrae il primo giallo della partita per l'intervento in ritardo di Menon
OCCASIONE VOGHERESE
Gli ospiti provano ad alzare la testa con Zito. Il suo tentativo dal limite viene deviato in calcio d'angolo
GOL MILAN! BRANCA
Mancino micidiale di Branca, che prende la mira dal limite dell'area e la piazza sotto l'incrocio. Assist di Magrassi
OCCASIONE MILAN
Magrassi si gira in area di rigore e calcia verso la porta difesa da Maglieri. Palla che termina di poco a lato
DOPPIA OCCASIONE MILAN
Chaka Traoré si libera due volte alla conclusione nel giro di pochi secondi. Il primo tiro finisce di poco a lato, mentre il secondo si spegne tra le braccia del portiere avversario
GOL ANNULLATO A MAGRASSI
L'arbitro annulla la rete del 4-0 di Magrassi per un presunto fuorigioco. Dai replay la posizione del numero 9 sembra al limite
OCCASIONE MILAN
Ancora Menon pericoloso. La sua conclusione dal limite dell'area che finisce di poco sopra la traversa
OCCASIONE MILAN
Chaka Traoré prende il fondo e serve Geroli con un pallone a rimorchio. Calcia forte il 10, ma la difesa della Vogherese si oppone
GOAL MILAN! AUTORETE RUSSO
Altro traversone di Cappelletti dalla destra, ma questa volta è il difensore della Vogherese a spingere il pallone in porta. Autogol sfortunato, ma propiziato dalla bella giocata del terzino classe 2007
LA VOGHERESE PROVA A REAGIRE
Gli ospiti alzano il baricentro, ma la difesa rossonera è attenta e chiude bene le linee di passaggio
GOL MILAN! MAGRASSI
Cappelletti, dalla destra, serve un cioccolatino a Magrassi che insacca il pallone in rete. Raddoppiano i rossoneri e sesto gol stagionale per il classe 1993
OCCASIONE MILAN
Rossoneri a un passo dal 2-0. Traversone di Cappelletti con Chaka Traoré che deve solo spingere il pallone in porta. Il colpo di testa dell'ivoriano finisce clamorosamente largo
GOL MILAN! PAGLIEI
Eurogol di Matteo Pagliei: Il difensore colpisce il cross di Branca con un incredibile tacco al volo. Pallone all'angolino e rossoneri in vantaggio
TRIPLA OCCASIONE MILAN
Chaka Traoré prova a piazzarla, ma Maglieri respinge. Geroli per il tap-in sulla respinta, ma il portiere della Vogherese si oppone di nuovo. Alto, invece, il colpo di testa di Menon, che ha concluso l'azione
OCCASIONE MILAN
Cross tagliato di Menon che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare una deviazione vincente
OCCASIONE MILAN
Magrassi prova a colpire volo il cross di Cappelletti dalla destra, ma colpisce male
OCCASIONE MILAN
Ci prova ancora Menon, che riceve palla da Cappelletti, rientra sul mancino e calcia rasoterra sul primo palo. Non si fa sorprendere Maglieri
OCCASIONE MILAN
Prima fiammata di Luca Menon. Il classe 2009 prova a sorprendere Maglieri con un tiro d'esterno dalla destra. Palla di poco alta sopra la traversa
SI PARTE
L'arbitro Pandolfi dà il via a Milan Futuro-Vogherese
FORMAZIONI UFFICIALI
Milan (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Vladimirov, Pagliei, Perera, Menon, Branca, Sala, Geroli, Magrassi, C. Traoré. Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Longoni, Dalpiaz, Colombo, Minotti, Seedorf, Balentien, Sardo, Asanji, Ossola
Vogherese: Maglieri; Fasano, Guerra, Scarfì, Russo, Ricci, Prinelli, Zito, Mazzola, Di Rienzo, Cammarota. Allenatore: Beppe Dicuonzo. A disposizione: Selvaggio, Nicosia, Salomone, Lipodio, Montesano, Bisogno, Oumarou, Manelli, Folli
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali
Le porte dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), sono pronte ad aprirsi su Milan Futuro-Vogherese, ultimo atto del campionato di Serie D girone B. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15:00, dirige l'incontro Francesco Pandolfi di Saronno, assistito da Davide Adinolfi (Salerno) e Andrea Nurra (Sassari).
MILAN FUTURO-VOGHERESE, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Massimo Oddo si trovano al 4° posto in classifica, a pari merito con la Leon, con un margine di due punti sul Brusaporto sesto. La Vogherese, invece, arriva all'appuntamento da retrocessa, complici anche i 31 punti di penalizzazione inflitti per situazioni extra campo. All'andata era finita 2-2, ma l'obiettivo di Ossola e compagni resta quello di uscire dal 'Chinetti', con i tre punti.
LIVE TESTUALE MILAN FUTURO-VOGHERESE QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Milan Futuro-Vogherese e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Oddo.
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