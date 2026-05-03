PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Serie D, Milan Futuro-Vogherese 10-1, il Diavolo schianta l’ultima in classifica e vola ai playoff | Live Ne

milan futuro

Serie D, Milan Futuro-Vogherese 10-1, il Diavolo schianta l’ultima in classifica e vola ai playoff | Live Ne

Chaka Traoré, attaccante Milan Futuro
Alle ore 15:00, il Milan Futuro di Massimo Oddo sfida la Vogherese per la 34ª e ultima giornata del campionato di Serie D girone B
Redazione PM

Nel pomeriggio è andata in scena Milan Futuro-Vogherese, ultima partita della regular season del campionato di Serie D girone B. I rossoneri hanno disintegrato l'ultima in classifica, imponendosi con un netto 10-1, destinato a restare nella storia. (qui le pagelle). La squadra di Massimo Oddo, dunque, conclude la sua prima stagione in Serie D al quarto posto, qualificandosi così ai playoff. Gli spareggi prenderanno il via già a partire dal prossimo weekend: domenica 10 maggio il Diavolo affronterà il Chievo Verona in trasferta.

03/05/2026 - 15:00
Milan Futuro
10-1
Vogherese
90'
fine-match

FINE MATCH

Niente recupero, il Milan Futuro-Vogherese termina 10-1

86'
goal

GOL MILAN! CHAKA TRAORE'

Finalmente trova la rete anche Chaka Traoré, che dopo una serpentina all'interno dell'area di rigore la piazza con il mancino. Cifra tonda per i rossoneri

80'
goal

GOL VOGHERESE! ZITO

Zito segna il gol della bandiera per gli ospiti: destro violento dal limite dell'area. Non può farci nulla Torriani

77'
occasione

OCCASIONE MILAN

Centrale il tiro di Chaka Traoré, che ha provato a colpire dal limite dell'area

75'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Menon e dentro Colombo

72'
goal

GOL MILAN! BALENTIEN

Balentien torna in campo dopo un lungo infortunio e ritrova subito la via del gol: mancino preciso sul secondo palo e palla che gonfia la rete

69'
ammonizione

AMMONITO GEROLI

Cartellino giallo per Geroli, punito dall'arbitro per un intervento in ritardo

67'
occasione

OCCASIONE VOGHERESE

Gli ospiti provano ad alzare la testa: una deviazione allarga in calcio d'angolo la conclusione di Prinelli

66'
occasione

OCCASIONE MILAN

Altro cross preciso di Cappelletti dalla destra: Asanji spara alto a porta vuota

63'
cambio

CAMBIO MILAN

Fuori Branca e Magrassi, dentro Asanji e Balentien

62'
occasione

OCCASIONE MILAN

Magrassi prova il cucchiaio: palla di poco a lato

60'
occasione

OCCASIONE MILAN

Il mancino di Chaka Traoré si stampa sul palo: l'ivoriano non riesce ad entrare nel gabellino dei marcatori

59'
goal

GOAL MILAN! MAGRASSI

Prima tripletta in rossonero per Magrassi, che rientra sul destro e la piazza sul secondo palo

55'
goal

GOL MILAN! MENON

Primo gol con il Milan Futuro per Luca Menon: il classe 2009 mette a sedere il portiere avversario con una finta e poi la piazza con il destro 

53'
occasione

OCCASIONE MAGRASSI

Altro tentativo di Magrassi: il 9 carica il destro dal limite dell'area, ma il pallone finisce alto sopra la traversa

51'
goal

GOAL MILAN! MAGRASSI

Errore del portiere della Vogherese, che serve il pallone sulla testa di Magrassi. Doppietta per il classe 1993

46'
cambio

DOPPIO CAMBIO MILAN

Fuori Nash Perera e Sala, dentro Dalpiaz e Seedorf

46'
inzio-secondo-tempo

INZIO SECONDO TEMPO

Si riparte al Chinetti

45+1'
goal

GOL MILAN! NASH PERERA

Nash Perera cala il pokerissimo per i rossoneri allo scadere della prima frazione. Altro assist per Cappelletti, che serve l'ennesimo pallone tagliato verso il centro dell'area: il compagno deve solo spingerlo in porta. Primo gol con il Milan Futuro per Perera

43'
ammonizione

CARTELLINO GIALLO PER MENON

L'arbitro estrae il primo giallo della partita per l'intervento in ritardo di Menon

41'
occasione

OCCASIONE VOGHERESE

Gli ospiti provano ad alzare la testa con Zito. Il suo tentativo dal limite viene deviato in calcio d'angolo

39'
goal

GOL MILAN! BRANCA

Mancino micidiale di Branca, che prende la mira dal limite dell'area e la piazza sotto l'incrocio. Assist di Magrassi

37'
occasione

OCCASIONE MILAN

Magrassi si gira in area di rigore e calcia verso la porta difesa da Maglieri. Palla che termina di poco a lato

35'
occasione

DOPPIA OCCASIONE MILAN

Chaka Traoré si libera due volte alla conclusione nel giro di pochi secondi. Il primo tiro finisce di poco a lato, mentre il secondo si spegne tra le braccia del portiere avversario

29'

GOL ANNULLATO A MAGRASSI

L'arbitro annulla la rete del 4-0 di Magrassi per un presunto fuorigioco. Dai replay la posizione del numero 9 sembra al limite

27'
occasione

OCCASIONE MILAN

Ancora Menon pericoloso. La sua conclusione dal limite dell'area che finisce di poco sopra la traversa

26'
occasione

OCCASIONE MILAN

Chaka Traoré prende il fondo e serve Geroli con un pallone a rimorchio. Calcia forte il 10, ma la difesa della Vogherese si oppone

23'
goal

GOAL MILAN! AUTORETE RUSSO

Altro traversone di Cappelletti dalla destra, ma questa volta è il difensore della Vogherese a spingere il pallone in porta.  Autogol sfortunato, ma propiziato dalla bella giocata del terzino classe 2007

21'

LA VOGHERESE PROVA A REAGIRE

Gli ospiti alzano il baricentro, ma la difesa rossonera è attenta e chiude bene le linee di passaggio

18'
goal

GOL MILAN! MAGRASSI

Cappelletti, dalla destra, serve un cioccolatino a Magrassi che insacca il pallone in rete. Raddoppiano i rossoneri e sesto gol stagionale per il classe 1993

occasione

OCCASIONE MILAN

Rossoneri a un passo dal 2-0. Traversone di Cappelletti con Chaka Traoré che deve solo spingere il pallone in porta. Il colpo di testa dell'ivoriano finisce clamorosamente largo

13'
goal

GOL MILAN! PAGLIEI

Eurogol di Matteo Pagliei: Il difensore colpisce il cross di Branca con un incredibile tacco al volo. Pallone all'angolino e rossoneri in vantaggio

10'
occasione

TRIPLA OCCASIONE MILAN

Chaka Traoré prova a piazzarla, ma Maglieri respinge. Geroli per il tap-in sulla respinta, ma il portiere della Vogherese si oppone di nuovo. Alto, invece, il colpo di testa di Menon, che ha concluso l'azione

8'
occasione

OCCASIONE MILAN

Cross tagliato di Menon che attraversa tutta l'area di rigore senza trovare una deviazione vincente

7'
occasione

OCCASIONE MILAN

Magrassi prova a colpire volo il cross di Cappelletti dalla destra, ma colpisce male

4'
occasione

OCCASIONE MILAN

Ci prova ancora Menon, che riceve palla da Cappelletti, rientra sul mancino e calcia rasoterra sul primo palo. Non si fa sorprendere Maglieri 

2'
occasione

OCCASIONE MILAN

Prima fiammata di Luca Menon. Il classe 2009 prova a sorprendere Maglieri con un tiro d'esterno dalla destra. Palla di poco alta sopra la traversa

1'
inzio-match

SI PARTE

L'arbitro Pandolfi dà il via a Milan Futuro-Vogherese

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Vladimirov, Pagliei, Perera, Menon, Branca, Sala, Geroli, Magrassi, C. Traoré. Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Longoni, Dalpiaz, Colombo, Minotti, Seedorf, Balentien, Sardo, Asanji, Ossola

Vogherese: Maglieri; Fasano, Guerra, Scarfì, Russo, Ricci, Prinelli, Zito, Mazzola, Di Rienzo, Cammarota. Allenatore: Beppe Dicuonzo. A disposizione: Selvaggio, Nicosia, Salomone, Lipodio, Montesano, Bisogno, Oumarou, Manelli, Folli

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali

Le porte dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), sono pronte ad aprirsi su Milan Futuro-Vogherese, ultimo atto del campionato di Serie D girone B. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15:00, dirige l'incontro Francesco Pandolfi di Saronno, assistito da Davide Adinolfi (Salerno) e Andrea Nurra (Sassari).

MILAN FUTURO-VOGHERESE, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Massimo Oddo si trovano al 4° posto in classifica, a pari merito con la Leon, con un margine di due punti sul Brusaporto sesto. La Vogherese, invece, arriva all'appuntamento da retrocessa, complici anche i 31 punti di penalizzazione inflitti per situazioni extra campo. All'andata era finita 2-2, ma l'obiettivo di Ossola e compagni resta quello di uscire dal 'Chinetti', con i tre punti.

LIVE TESTUALE MILAN FUTURO-VOGHERESE QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Milan Futuro-Vogherese e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Oddo.

Leggi i
commenti
Milan futuro: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA