Alle ore 15:00, il Milan Futuro di Massimo Oddo sfida la Vogherese per la 34ª e ultima giornata del campionato di Serie D girone B

Nel pomeriggio è andata in scena Milan Futuro-Vogherese, ultima partita della regular season del campionato di Serie D girone B. I rossoneri hanno disintegrato l'ultima in classifica, imponendosi con un netto 10-1, destinato a restare nella storia. ( qui le pagelle ) . La squadra di Massimo Oddo, dunque, conclude la sua prima stagione in Serie D al quarto posto, qualificandosi così ai playoff. Gli spareggi prenderanno il via già a partire dal prossimo weekend: domenica 10 maggio il Diavolo affronterà il Chievo Verona in trasferta.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali

Ci prova ancora Menon, che riceve palla da Cappelletti, rientra sul mancino e calcia rasoterra sul primo palo. Non si fa sorprendere Maglieri

Chaka Traoré prova a piazzarla, ma Maglieri respinge. Geroli per il tap-in sulla respinta, ma il portiere della Vogherese si oppone di nuovo. Alto, invece, il colpo di testa di Menon, che ha concluso l'azione

Eurogol di Matteo Pagliei: Il difensore colpisce il cross di Branca con un incredibile tacco al volo. Pallone all'angolino e rossoneri in vantaggio

Cappelletti, dalla destra, serve un cioccolatino a Magrassi che insacca il pallone in rete. Raddoppiano i rossoneri e sesto gol stagionale per il classe 1993

Gli ospiti alzano il baricentro, ma la difesa rossonera è attenta e chiude bene le linee di passaggio

Altro traversone di Cappelletti dalla destra, ma questa volta è il difensore della Vogherese a spingere il pallone in porta. Autogol sfortunato, ma propiziato dalla bella giocata del terzino classe 2007

Chaka Traoré prende il fondo e serve Geroli con un pallone a rimorchio. Calcia forte il 10, ma la difesa della Vogherese si oppone

Magrassi si gira in area di rigore e calcia verso la porta difesa da Maglieri. Palla che termina di poco a lato

Mancino micidiale di Branca, che prende la mira dal limite dell'area e la piazza sotto l'incrocio. Assist di Magrassi

Fuori Nash Perera e Sala, dentro Dalpiaz e Seedorf

Primo gol con il Milan Futuro per Luca Menon: il classe 2009 mette a sedere il portiere avversario con una finta e poi la piazza con il destro

Prima tripletta in rossonero per Magrassi, che rientra sul destro e la piazza sul secondo palo

Fuori Branca e Magrassi, dentro Asanji e Balentien

Balentien torna in campo dopo un lungo infortunio e ritrova subito la via del gol: mancino preciso sul secondo palo e palla che gonfia la rete

Fuori Menon e dentro Colombo

Centrale il tiro di Chaka Traoré, che ha provato a colpire dal limite dell'area

Le porte dello stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), sono pronte ad aprirsi su Milan Futuro-Vogherese, ultimo atto del campionato di Serie D girone B. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15:00, dirige l'incontro Francesco Pandolfi di Saronno, assistito da Davide Adinolfi (Salerno) e Andrea Nurra (Sassari).