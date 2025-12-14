milan futuro
Milan Futuro-Castellanzese 1-1 di Serie D in diretta: pareggio immediato di Branca! | LIVE NEWS
Palo per il Milan Futuro. Domnitei riceve un pallone sul secondo palo, lascia partire un tiro-cross che si schianta sul palo e termina fuori.
GOL MILAN FUTURO!! Branca lascia partire un mancino da fuori area molto velenoso che si infila nell'angolino. Complicità del portiere avversario Dominioni
GOL CASTELLANZESE. Guerrisi bravo a controllare un lancio lungo e a bucare Lorenzo Torriani. Primo tiro subito, punito il Milan Futuro
Fischio d'inizio dell'arbitro Scicolone: è iniziata Milan Futuro-Castellanzese!
Le squadre scendono in campo per Milan Futuro-Castellanzese del campionato Serie D.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Castellanzese, 16^ giornata del campionato Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 14:30 al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Ivan Del Prato.
MILAN (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Domnitei, Asanji, Ibrahimovic. A disposizione: Bouyer, Minotti, Borsani, Colombo, Hodzic, Ossola, Seedorf, Magrassi, Perera. Allenatore: Massimo Oddo
CASTELLANZESE: Dominioni, Gritti, Castelleetto,m Vernocchi, Merkaj, Lacchini, Rusconi, Tordini, Micheri, Boccadamo, Guerrisi. A disposizione: Poli, Rausa, Chessa, Colombo, Foglio, Giuliani, Oldani, Siraghi, Cirgliano. Allenatore: Ivan Del Prato
