Milan Futuro-Castellanzese 1-1 di Serie D in diretta: pareggio immediato di Branca! | LIVE NEWS

Milan Futuro-Castellanzese 1-1 di Serie D in diretta: pareggio immediato di Branca! | LIVE NEWS - immagine 1
Al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa Milan Futuro-Castellanzese, 16^ giornata del campionato Serie D 2025-26: il nostro LIVE della gara dei rossoneri di mister Massimo Oddo
Redazione

14/12/2025 - 14:30
MILAN FUTURO
1-1
CASTELLANZESE
15'
palo

Palo per il Milan Futuro. Domnitei riceve un pallone sul secondo palo, lascia partire un tiro-cross che si schianta sul palo e termina fuori.

12'
goal

GOL MILAN FUTURO!! Branca lascia partire un mancino da fuori area molto velenoso che si infila nell'angolino. Complicità del portiere avversario Dominioni

6'
goal

GOL CASTELLANZESE. Guerrisi bravo a controllare un lancio lungo e a bucare Lorenzo Torriani. Primo tiro subito, punito il Milan Futuro

1'
inzio-match

Fischio d'inizio dell'arbitro Scicolone: è iniziata Milan Futuro-Castellanzese!

Le squadre scendono in campo per Milan Futuro-Castellanzese del campionato Serie D.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Castellanzese, 16^ giornata del campionato Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 14:30 al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Ivan Del Prato.

MILAN (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Domnitei, Asanji, Ibrahimovic. A disposizione: Bouyer,  Minotti, Borsani, Colombo, Hodzic, Ossola, Seedorf, Magrassi, Perera. Allenatore: Massimo Oddo

CASTELLANZESE: Dominioni, Gritti, Castelleetto,m Vernocchi, Merkaj, Lacchini, Rusconi, Tordini, Micheri, Boccadamo, Guerrisi. A disposizione: Poli, Rausa, Chessa, Colombo, Foglio, Giuliani, Oldani, Siraghi, Cirgliano. Allenatore: Ivan Del Prato

